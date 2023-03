Eurovision Song Contest 2023: Song- und Videopremiere von „Who the hell is Edgar?“ von TEYA & SALENA

Veröffentlichung des österreichischen ESC-Beitrags am heutigen Weltfrauentag

Wien (OTS) - TEYA & SALENA vertreten Österreich im Mai beim Eurovision Song Contest in Liverpool mit ihrem selbstgeschriebenen Uptempo-Popsong „Who the hell is Edgar?“. Nach der offiziellen Radiopremiere heute (8. März 2023) um 7.35 Uhr im „Ö3-Wecker“ stellen TEYA & SALENA in ORF 2 bei „Guten Morgen Österreich“ (8.50 Uhr) das Video zu „Who the hell is Edgar?“ vor. Außerdem berichten die „ZIB 9“, „Aktuell nach eins“, die „Seitenblicke“ und die „ZIB 1“ heute über Österreichs Beitrag beim Eurovision Song Contest 2023. Am Montag, dem 13. März, um 22.00 Uhr präsentieren TEYA & SALENA außerdem in „Ö3-Treffpunkt Gästeliste“ zwei Stunden lang ihre Lieblingssongs und ihre persönlichen Geschichten dazu.

„Who the hell is Edgar?“ von TEYA & SALENA wird nicht zufällig am heutigen Weltfrauentag veröffentlicht – und die Message des Songs wird auch im Video deutlich: „Das Musikvideo ist eine übertriebene Darstellung unserer Erfahrungen als Songwriterinnen. Wir verkleiden uns als Männer, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, den Song in einer Männer-dominierten Welt zu präsentieren. Das Ganze soll mit einem Augenzwinkern aufgefasst werden.“, so TEYA. Und SALENA weiter:

„Im Laufe des Musikvideos realisieren wir aber, dass wir Edgar – in dem Fall die Schreibmaschine – gar nicht benötigen, um einen guten Song zu schreiben. Edgar Allan Poe als vermeintlicher ‚Ghostwriter‘ wird überflüssig und wir als Liedermacherinnen stellen uns in den Vordergrund. Wir holen uns unsere Stimme zurück.“

Österreich singt im zweiten Halbfinale am 11. Mai

Insgesamt gehen im Mai 37 Länder beim Eurovision Song Contest in Liverpool an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine – bereits fix qualifiziert sind, singen die 31 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 9. und am 11. Mai um den Einzug ins Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1). Österreichs Vertreterinnen TEYA & SALENA werden ihr Können in der zweiten Hälfte des zweiten Semifinales unter Beweis stellen. Die exakte Startreihenfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at