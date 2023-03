Oö. Volksblatt: "Frauensachen" (von Renate ENÖCKL)

Ausgabe vom 8. März 2023

Linz (OTS) - Kinder, Küche, Kabinett – und ein bisserl Erwerbsarbeit! Seit 1975 darf Frau das ja auch ohne männliche Zustimmung. Wie froh sind doch die Unternehmen heute, wenn sie zumindest einmal im Jahr pünktlich zum Weltfrauentag ihre Mitarbeiterinnen genderkorrekt ins mediale Rampenlicht rücken dürfen. Sorgfältig(er), umsichtig(er) und empathisch(er) sind sie — und aus Firmen gar nicht mehr wegzudenken. Hier überschlägt sich die werte Männlichkeit geradezu. Doch zu oft findet man Frauen unterbezahlt und überlastet, vielfach in Teilzeit, weit weniger in Chefetagen. Warum? Kinder, Küche, Kabinett vielleicht. Denn immer noch wird der Großteil der (unbezahlten!) Kinderbetreuung und Pflegearbeit von Frauen erledigt, Zwei- und Dreifachbelastung inklusive. Der Glanz von „Halbe-Halbe“ ist abgeblättert – es wurde zu sehr von Corona torpediert.

Junge Frauen brauchen heutzutage oft noch viel Mut, wenn sie ihre Lebensträume verwirklichen wollen. Da müssen auch schon mal veraltete Rollenbilder aufgebrochen, Chancen und Möglichkeiten eingefordert werden. Zugegeben, seit 1975 hat sich für Frauen viel geändert, in Sachen Gleichstellung — nicht nur der beruflichen — ist aber noch viel mehr zu tun. Rechtlich, politisch, gesellschaftlich. Am Ziel kann Frau erst dann sein, wenn es keinen Frauentag mehr braucht, an dem ihnen Männer dienstbeflissen Rosen streuen.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at