Höchste Auszeichnung der Kino- und Verleihwirtschaft für The Walt Disney Company Austria

„Diamantenes Ticket“ der ARGE Film und Kino für über 1 Million Besucher des Blockbusters „Avatar: The Way of Water“

Wien (OTS) - Am 7. März 2023 konnte nach mehr als einem Jahrzehnt wieder ein „Diamond Ticket“ an einen Filmverleih in Österreich vergeben werden. Es handelt sich dabei um die höchste Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), welche für wirtschaftlich erfolgreiche Filme verliehen wird. Neben dem „Golden Ticket“ für mehr als 300.000 Besucher, dem „Platinum Ticket“ für mehr als 600.000 Besucher, wird das „Diamond Ticket“ bei Erreichen der Besuchermillion vergeben.

„James Cameron’s ‚Avatar: The Way of Water‘ hat über 1.100.000 Millionen Cineasten in unseren heimischen Kinos begeistert und ist damit zugleich auch der umsatzstärkste Film aller Zeiten in Österreich. Es ist uns eine große Ehre, dass wir nach 13 Jahren wieder ein „Diamond Ticket“ vergeben dürfen. Diese Auszeichnung an ‚The Walt Disney Company (Austria) GmbH‘ untermauert die Stellung der Kinos als unumstrittenen Vertriebspartner Nummer eins für die Filmwirtschaft“, so die Vertreter der ARGE Film und Kino.

„Der Film ist ein Riesenerfolg und wir sind wirklich glücklich, dass so viele Kinobesucher ‚Avatar: The Way of Water‘ auf der großen Leinwand in spektakulärer 3D Technik gesehen haben. Mehr als 1 Million Besucher sind nicht nur ein außergewöhnliches Ergebnis sondern auch ein positives Statement für die ganze Kinobranche in Österreich“, so Theresa Prinz und Klemens Karwinski von Disney Österreich. (PWK062/ES)

Ein Foto zur honorarfreien Verwendung finden Sie hier: https://bit.ly/3yp8dUV

© 2023 The Walt Disney Company (Austria) GmbH

V.l.n.r.: Bernhard Gerstberger (Arge Film und Kino), Klemens Karwinski, Theresa Prinz (TWDC Austria GmbH), Christian Dörfler, Markus Deutsch (Arge Film und Kino)





