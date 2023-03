INTERNATIONALE KONFERENZ ZUM THEMA JUSTIZ BEGINNT IN RIAD

Riad, Saudi-Arabien, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das Saudi-arabische Justizministerium (MOJ) hat den ersten Tag seiner ersten internationalen Justizkonferenz in Riad erfolgreich abgeschlossen. Im Laufe des Tages leiteten 12 internationale Redner Podiumsdiskussionen und Workshops zum zentralen Thema der Konferenz, "Erleichterung des Zugangs zur Justiz durch digitale Innovation", und teilten ihr Fachwissen über die transformativen Auswirkungen der Technologie im Bereich der globalen Justiz.

Die erste internationale Justizkonferenz (ICJ), die vom Saudi Ministry of Justice (MOJ) ausgerichtet wird, bietet Interessenvertretern aus der ganzen Welt eine Plattform zum Wissensaustausch über die Zukunft und Digitalisierung der Justiz.

Am ersten Tag der Konferenz sprachen 12 Redner in drei spannenden Sitzungen über die wichtigsten Entwicklungen bei der digitalen Transformation der globalen Justizsysteme

Am Eröffnungstag der ICJ wurden auch die ersten Lizenzen für Anwaltskanzleien des Königreichs für ausländische Kanzleien präsentiert.

In seiner Rede zur Eröffnung der Konferenz untersuchte S.E. Dr. med. Walid al-Samaani, Saudi-Arabiens Justizminister, wie sich die Justizsysteme angesichts der digitalen Transformation rasch verändern, und betonte, wie wichtig es ist, Innovationen nicht nur zur Bewältigung aktueller Herausforderungen zu nutzen, sondern auch, um die Justiz langfristig effizienter und für alle zugänglich zu machen. "Angesichts des raschen globalen Wandels in allen Bereichen, einschließlich des Justizsektors, müssen wir mit diesen Entwicklungen Schritt halten und sie als Chance für den Fortschritt nutzen, insbesondere im Hinblick auf die Technologien, die den Rechtsschutz unterstützen und verbessern", erklärte Seine Exzellenz.

Bei der Eröffnung der Konferenz traf S.E. Dr. Al-Samaani auch den saudischen Investitionsminister S.E. Khalid Al-Falih, anlässlich der Vergabe von Anwaltslizenzen an drei ausländische Anwaltskanzleien: Herbert Smith Freehills LLP, Latham und Watkins LLP und Clifford Chance LLP. Die Lizenzen waren die ersten ihrer Art, die ausländischen, in Saudi-Arabien tätigen Anwaltskanzleien erteilt wurden, und ihre Präsentation auf der Konferenz unterstrich den Geist der internationalen Zusammenarbeit, den diese Veranstaltung verkörpert.

In der ersten Sitzung zum Thema "Die Zukunft des Justizsystems im Lichte der digitalen Transformation" erörterte S.E. Dr. Samaani mit Ministern und hochrangigen Würdenträgern aus der Europäischen Union, Singapur, Marokko und Tunesien die wachsende Rolle der Technologie in der Justiz. In der zweiten Sitzung zum Thema "Internationale Erfahrungen bei der digitalen Transformation des Justizsektors" trafen Vertreter aus Aserbaidschan und China S.E. Herrn Majed Al-Salloom, den stellvertretenden Minister für digitale Transformation und IKT des saudischen Justizministeriums, um sich darüber auszutauschen, wie ihre jeweiligen Gerichtsbarkeiten mit der Welle digitaler Prozesse umgehen, die die globale Gerichtslandschaft umgestalten. In der Schlusssitzung des Tages, „Die rechtliche Dimension von KünstlicherIntelligenz", untersuchten globale Experten auf den Gebieten Recht und Technologie die Frage von KI und Gerechtigkeit, einschließlich ihrer Herausforderungen und potenziellen Regulierungsansätze.

Während die drei Sitzungen des ersten Tages ein breites Themenspektrum abdeckten, das von der künftigen Anwendung von KI bis zur Straffung von Rechtsverfahren reichte, kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: die Notwendigkeit, die Vorteile neuer Technologien mit dem Erfordernis in Einklang zu bringen, dass die Justiz "menschlich" bleibt.

Durch die Ermöglichung des Austauschs von Wissen und Fachkenntnissen bietet die International Conference on Justice Interessenvertretern im Bereich der globalen Justiz ein Forum, um sich über die Vorteile der Digitalisierung in diesem Bereich zu informieren und diese letztendlich zu nutzen.

Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren einen rasanten Prozess der Digitalisierung durchlaufen. Über das MOJ's Najiz-Portal des saudischen Justizministeriums haben saudische Bürger Zugang zu mehr als 150 elektronischen Justizdiensten, darunter die Möglichkeit, Heiratsurkunden online zu beziehen und elektronische Grundstücksübertragungen in weniger als einer Stunde durchzuführen. Mit seinen Fortschritten in digitaler Verwaltung und Justiz steht das Königreich nun an erster Stelle in der Region und weltweit an dritter Stelle des GovTech Maturity Index der World Bank, und ist damit führend bei digitalen Verwaltungslösungen.

