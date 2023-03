Vana zum Internationalen Tag der Frau: “Den Backlash weltweit bekämpfen!“

UNO und EU müssen entschlossener vorgehen im Kampf gegen Gewalt an Frauen und für sozioökonomische Gleichstellung

Brüssel/New York (OTS) - Zum diesjährigen Internationalen Tag der Frau ist die Botschaft der Greens/EFA Group im Europaparlament klar: das Ziel ist ein Europa, das auf den Werten Gleichheit für alle, Freiheit und Menschenrechte aufbaut und eine Welt, in der Frauenrechte gestärkt und jeden Tag aufs Neue verteidigt werden.



Die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, Monika Vana, betont: “Angesichts der weltweiten Attacken gegen Frauenrechte kämpfen wir tagtäglich für ein feministisches und freies Europa mit echter Gleichstellung. Gemeinsam arbeiten wir an einer gewaltfreien und feministischen Zukunft - und ich fordere alle dazu auf, für Frauenrechte einzustehen, jeden Tag! Heute ist die Gleichstellungsbewegung stärker denn je.“

Zurzeit findet in New York auch die 67. Kommission der Vereinten Nationen zum Status der Frau (CSW) statt. Der Fokus liegt dieses Jahr auf Bildung und technologischer Innovation im digitalen Zeitalter für Frauen und Mädchen. Monika Vana nimmt als Mitglied des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung im Europaparlament daran teil: “Es ist die erste EP-Delegation zur CSW in Präsenz seit Covid. Da gibt es eine besonders powervolle Atmosphäre. Stakeholder:innen aus Politik und NGOs aus der ganzen Welt tragen Vorschläge zur Lösung der weltweiten Krisen für Frauen bei: von den bewaffneten Konflikten und geschlechtsspezifischer Gewalt über Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten bis zum Zugang zu Schwangerschaftsabbruch und Gesundheit. Die EU spielt dabei eine wichtige Rolle zur Verteidigung und zum Ausbau der weltweiten Rechte für Frauen und Mädchen. Der Kampf gegen den Digital Gender Gap hängt untrennbar mit der Stärkung der Teilhabe und des Empowerment von Frauen zusammen und fördert die sozioökonomische Gleichstellung von Frauen. Deshalb setze ich mich für verpflichtende Mindesteinkommen, Quotenregelungen und Zero-Tolerance bei Gewalt gegen Frauen ein, auch im Internet. Der Kampf gegen Cybergewalt muss weltweit entschiedener geführt werden.“







Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Sophia Giovanett

Pressesprecherin Dr.in Monika Vana MEP

sophia.giovanett @ europarl.europa.eu