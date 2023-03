TV-Highlights für Österreich: Präsentation der ORF-III-Programmhöhepunkte 2023

Kulturfeuerwerk, Info-Ausbau, neue Formate u. a. aus Zeitgeschichte, Kleinkunst, Wissenschaft und Talk

Wien (OTS) - Die vier bewährten Programmsäulen (Kultur/Volkskultur/Regionalität und Religion; Zeitgeschichte/Zeitgeschehen/Wissenschaft und Bildung; Information und Stärkung des Demokratie- und EU-Verständnisses; Bühne für österreichische Kunst- und Kulturschaffende) ausbauen, zahlreiche neue Formate etablieren – und all das im Sinne des Mehrwerts für das österreichische TV-Publikum: Zur Präsentation der Programmhöhepunkte 2023 vor Medienvertreterinnen und -vertretern luden heute, am Dienstag, dem 7. März, die ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz sowie ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher auf den ORF-Mediencampus.

Schöber: „Mehr Programm denn je mit zutiefst öffentlich-rechtlicher Ausprägung“

„Wir machen mehr Programm denn je mit zutiefst öffentlich-rechtlicher Ausprägung entlang unserer vier Programmsäulen. Mit mehr als 40 Regelformaten und rund 900.000 Zuseherinnen und Zusehern täglich sind wir der erfolgreichste Kultur- und Informationssender Europas und schaffen auch 2023 noch mehr Programmwert für die Kulturnation Österreich“, kündigte ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber an.

Lorenz-Dittlbacher: „Aus dem Programm des ORF nicht mehr wegzudenken“

„Es sind herausfordernde Zeiten, aber wir wissen, was wir in diesen herausfordernden Zeiten zu tun haben: das, was wir am besten können – die Menschen in Österreich zu informieren. Wir haben im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Sendestunden in der Information produziert. Dieses Angebot ist aus dem Programm des ORF nicht mehr wegzudenken“, betonte ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, die durch die Veranstaltung führte.

Zierhut-Kunz: „Stärken wesentlich den Produktionsstandort Österreich“

„ORF III ist auch 2023 wieder Effizienzweltmeister. Wir schaffen mit unserem Budget und gemeinsam mit unseren Partnern aus der heimischen Produktionslandschaft rund 2.000 Programmstunden aus Eigen-, Auftrags- und Koproduktionen und stärken damit wesentlich den Produktionsstandort Österreich“, unterstrich die kaufmännische Geschäftsführerin des Senders, Kathrin Zierhut-Kunz.

ORF III bietet seinem Publikum im Jahr 2023 neben den zahlreichen bewährten ORF-III-Eigenmarken aus den Bereichen Kultur, Information, Regionalität und Zeitgeschehen eine Vielzahl neuer Produktionen und Programmformate.

Zu den Höhepunkten zählt ab Herbst – voraussichtlicher Start ist rund um den Nationalfeiertag – die neue, groß angelegte Dokureihe „Österreich – die ganze Geschichte“. Mit dieser epochalen Produktion widmet sich ORF III in den kommenden vier Jahren in vier Staffeln und 40 Folgen der österreichischen Historie. Bei der Auswahl der thematischen Schwerpunkte geht die Produktion neue Wege und beschränkt sich in der Geschichtserzählung nicht allein auf die Position der Machthaber/innen.

Aktueller denn je ist die ORF-III-Programmleiste „zeit.geschichte“ mit der dokumentarischen Bearbeitung von Hugo Portischs letztem Buch „Russland und wir – eine Beziehung mit Geschichte und Zukunft“ über die wechselvollen Beziehungen zwischen Europa und Russland von der Zarenzeit bis in die Gegenwart als mehrteilige Koproduktion mit ARTE. Der Film „Codename Spielwarenfabrik“ im Rahmen der „Mauthausen vor der Tür“-Reihe beschäftigt sich mit Hitlers größter Panzerfabrik, die zugleich Nebenlager des KZ Mauthausen in St. Valentin war. Ebenfalls in einer mehrteiligen Reihe aufgearbeitet werden die Geschichte des Rundfunks in Österreich sowie die faszinierende Biografien im Rahmen des Formats „Baumeister der Republik“ (Susanne Riess, Maria Schaumayer, Ulrich Ilg, Alois Mock), weiters die unglaubliche Lebensgeschichte der Wienerin Hella Pick, die mit einem Kindertransport 1938 vor den Nazis flüchtete, eine der maßgebenden Journalistenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts wurde und als internationale Korrespondentin des „Guardian“ Politiker von Breschnew über Nixon bis Reagan interviewte.

Die Dokuleiste „Erbe Österreich“ beleuchtet die außergewöhnliche Historie herausragender Persönlichkeiten, Bauwerke und Kunstschätze. Im Jahr 2023 sind u. a. die mehrteilige Reihe „Geschichte der Arbeiterbewegung“ sowie ein umfangreicher Wien-Schwerpunkt, u. a. mit der Produktion „Wien – die Macht der Salonièren“ zu sehen, die Einblicke in das aufstrebende Bürgertum des 19. Jahrhunderts gewährt.

In zahlreichen weiteren Dokumentationen widmet sich ORF III der österreichischen Regionalgeschichte – vom Kleinwalsertal bis in die Hochalpen.

Der „ORF-III-Kultursommer“ mit starkem Fokus auf die Bundesländer verspricht eine Vielzahl glanzvoller Bühnenmomente von den kulturellen Hotspots Österreichs, u. a. mit der Live-Übertragung des Opernklassikers „Carmen“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen, der Eröffnung des Grafenegg Festivals, der diesjährigen Hausoper „Ernani“ der Bregenzer Festspiele, einer neuen Ausgabe der Konzertreihe „Klassik am Traunsee“ oder Beethovens „Eroica“ von der Styriarte, sowie ebenfalls aus Graz eine glanzvolle Übertragung von den Kasematten. Nach dem Vorjahreserfolg präsentiert ORF III in Kooperation mit dem Landesstudio Oberösterreich auch wieder das mehrtägige „Woodstock der Blasmusik“.

Im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ stehen weiters u. a. fünf Produktionen aus der Wiener Staatsoper auf dem Programm, darunter live zu Silvester „Die Fledermaus“, Konzerte aus dem Wiener Musikverein mit Stars wie Andris Nelsons, Jonas Kaufmann und Martha Agerich, Verdis „Die Macht des Schicksals“ aus dem Musiktheater Linz u. v. m.

Die ORF III Information unter der Leitung von Lou Lorenz-Dittlbacher bietet auch im neuen Programmjahr wieder höchste journalistische Qualität – mit der werktäglichen dreieinhalbstündigen Nachrichtensendung „ORF III AKTUELL“ – seit heuer ergänzt durch eine Abendsendung –, zahlreichen Live-Übertragungen und Sonderproduktionen bei erhöhter Ereignisdichte, Pressekonferenzen und Nationalratssitzungen, Interviews mit wichtigen politischen Playern sowie Expertinnen und Experten, Wissens- und Faktenchecks u. a im Rahmen des Sonderformats „ORF III Wissenscheck“ bzw. der in „ORF III AKTUELL“ integrierten Rubrik „Fakten mit Profil“ u. v. m. Zu den Info-Höhepunkten zählen auch 2023 wieder die „Sommer(nach)gespräche“.

Die beliebten ORF-III-Eigenmarken werden um neue Formate ergänzt: So lädt im ORF-III-Talk „Streitzeit“ zukünftig Peter Fässlacher einmal im Monat Persönlichkeiten aus Kultur und Politik zum Streitgespräch. Fässlacher wird – gemeinsam mit Cécile Schortmann – heuer erstmals auch den Bachmannpreis in Klagenfurt moderieren, der wieder live in 3sat übertragen und von ORF III medial begleitet wird.

Mit neuem Titel und neuer Ausrichtung blättert sich Kulturjournalist Heinz Sichrovsky in „Lesen und Streiten“ (zuvor „erLesen“) einmal im Monat durch die Neuerscheinungen der Literaturszene.

In der neuen Reihe „Meine Bewunderung gilt …“ beschäftigen sich Größen der österreichischen Kleinkunst mit ihren Vorbildern von Maxi Böhm bis Cissy Kraner, von Karl Farkas bis Helmut Qualtinger.

Die neue Sendung „Wissenschaft einfach genial“ gibt in kurzweiligen 30-minütigen Reportagen Antworten auf komplexe Phänomene. Molekularbiologe und Wissenschaftskabarettist Martin Moder lädt dazu die besten Köpfe des Landes ein.

„Auf dem roten Stuhl“ heißt das Erfolgsformat im Kleinkunstbereich, das ORF III ab März zeigt.

Weitere Details zum ORF-III-Programm 2023 sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

