100% Women Cycling: Frauen treten in der Schweiz gemeinsam in die Pedale.

Pünktlich zum Internationalen Frauentag setzt Schweiz Tourismus die im Jahr 2021 lancierte Initiative „100% Women“ fort. Im Fokus steht in diesem Jahr der Radsport.

Wien/Zürich (OTS) - Frauen holen im Radsport auf: 2021 fiel der Startschuss für die erste Tour de Suisse für Frauen, und die Tour de France Femmes fand 2022 nach einer mehrjährigen Pause endlich wieder in voller Länge statt. Mit der diesjährigen Kampagne möchte Schweiz Tourismus auf die vielfältige Fahrrad-Destination Schweiz und ihr breit gefächertes Touren- und Routenangebot aufmerksam machen, das Frauen mit dem Rennrad, auf dem Mountainbike oder Gravelbike erkunden können.

50 neue Raderlebnisse von Frauen für Frauen

Für 2023 hat Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern mehr als 50 Angebote für geführte Radtouren mit weiblichen Guides aufgelegt. Darunter finden sich ein- oder mehrtägige Ausflüge, ausgewählte Bike Hotels, Schnupperkurse, Radsportcamps, Bike & Relax-Angebote, E-Bike-Touren, Radrennen, spezielle Rad-Events oder technische Kurse für alle Altersgruppen. Ob Einsteigerin oder Rad-Profi: Für alle Radsport-Begeisterten ist etwas dabei. Die Angebote sind online über die Webseite MySwitzerland.com/women buchbar.

Die diesjährige Kampagne „100% Women Cycling“ wird von dem Verband Schweizer Radsport Swiss Cycling, dem Schweizer Bike-Hersteller BMC und der Outdoor-Plattform Komoot unterstützt, dem sozialen Netzwerk für Outdoor-Aktivitäten. Mithilfe eines Routenplaners und anhand von ausgewählten Routenvorschlägen können die Radfahrerinnen und Mountainbikerinnen über die App neue Abenteuer quer durch die Schweiz finden und mit anderen teilen.

Profis und Prominente stellen sich ihrer Challenge

In der ganzen Sommersaison 2023 plant Schweiz Tourismus verschiedene Aktionen mit dem Fokus auf Frauen im Radsport. So findet eine landesweite „100% Women Gravel Challenge“ mit aktuellen und ehemaligen Profifahrerinnen statt. Darüber hinaus bestreiten prominente Frauen aus der Schweiz und der ganzen Welt besondere Rad-Challenges. Im Juni stellt sich die beliebte Sängerin Beatrice Egli, die 2021 im Rahmen der 100% Women-Initiative Peak Challenge das Matterhorn erklommen hat, einer besonderen Challenge: mit dem Mountainbike den ersten Flowtrail hinunter. Beatrice Egli liebt jede Sportart, die in der Natur und an der frischen Luft stattfindet. Wenn sie die Wahl hat, zieht sie allerdings das E-Bike dem Mountainbike vor: „Ich liebe die Schweiz – und ich liebe es, mit dem E-Bike unterwegs zu sein und immer wieder neue wunderschöne Spots zu entdecken.“



100% Women: Frauen an die Spitze

2021 und 2022 hat Schweiz Tourismus mit 100% Women und der dazugehörigen Peak Challenge sowie dem Weltrekord mit der längsten Frauenseilschaft der Welt – 80 Frauen aus 25 Ländern haben gemeinsam das Breithorn bestiegen – nicht nur Frauen für den Bergsport begeistern können, sondern auch die touristischen Leistungsträger dazu angeregt, das Angebot an geführten Erlebnissen von Frauen für Frauen in den verschiedensten Outdoorbereichendeutlich auszubauen. Das hat die Position des Reiselands Schweiz als eine sichere und attraktive Destination für Frauen gestärkt.



Weitere Informationen unter: MySwitzerland.com/women, https://www.fastandfemale.ch/de/, https://www.bmc-switzerland.com, https://www.ots.at/redirect/komoot

