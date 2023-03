Körperbilder von Jugendlichen, Schönheitsideale und soziale Medien: WiG-Projekt „I am good enough“ gibt Tipps für gesunden Selbstwert

Mein Freund, der unperfekte Körper?! - Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt zum Online-Vortrag und bietet kostenlose Webinare für Eltern und Multiplikator*innen

Wien (OTS) - Perfektes Aussehen, durchtrainierte scheinbar makellose Körper sowie geschönte Bilder sind in den sozialen Netzwerken keine Seltenheit und erzeugen bei vielen Jugendlichen den Drang nach Perfektion. Diese Thematik greift die Wiener Gesundheitsförderung – WiG mit dem Projekt „I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder“ gemeinsam mit queraum. kultur- und sozialforschung auf und setzt sich in einer Veranstaltungsreihe mit Körperbildern, Selbstwert und den vermittelten Schönheitsidealen in sozialen Netzwerken kritisch auseinander. „Jugendliche orientieren sich oft an den vorherrschenden überzogenen Idealen, die zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung führen können und ein bereits labiles Selbstbild negativ beeinflussen. Mit unserem Projekt `I am good enough´ wollen wir die Bedeutung von medialen Körperbildern vermitteln, diskutieren und Handlungsoptionen aufzeigen, wie Jugendliche bei der Entwicklung eines gesunden Selbstwerts unterstützt werden können“, sagt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Online-Vorträge bis Webinare: Kostenloses Angebot für unterschiedliche Zielgruppen

Vor allem Medien, Eltern, Influencer*innen und der Freundeskreis haben großen Anteil daran, wie Jugendliche ihren eigenen Körper wahrnehmen. Die kostenlose Veranstaltungsreihe mit Vorträgen und Webinaren vermittelt grundlegendes Wissen zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen und ist für die unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend aufbereitet.

Online-Vortragsreihe für alle Interessierten:

Dienstag, 14. März, 17:00 bis 18:00 Uhr

„Mein Freund, der unperfekte Körper?! Körperbilder und Schönheitsideale“

So sehr sich Schönheitsideale im Laufe der Zeit auch verändern, eines bleibt immer gleich: Der Druck auf Mädchen und Frauen, und mittlerweile auch Burschen, den teilweise absurden Erwartungen gerecht zu werden. Jugendliche lernen schon früh, dass sie Anerkennung über ihr Äußeres bekommen. Körperoptimierungen sind die Folge – durch Schönheitsoperationen oder Apps, die dabei helfen, die eigenen Bilder zu verschönern. Dieser Vortrag behandelt genau diese Themen und geht der Frage nach, warum das so ist und was wir tun können, um sich mit unseren „unperfekten“ Körpern anzufreunden.

Vortragende: Mag.a Kristina Hametner, Soziologin und Leiterin des Büros für Frauengesundheit und Gesundheitsziele der Stadt Wien.

Mittwoch, 19. April, 17:00 bis 18:00 Uhr

„Komplexer Adonis –Schönheitsideale in der Burschenarbeit“

Vortragender: Mag. Romeo Bissuti, Gf. Leitung MEN Männergesundheitszentrum

Donnerstag, 11. Mai, 17:00 bis 18:00 Uhr

„Fremdgesteuert durch Algorithmen“

Vortragende: DI Barbara Buchegger M.Ed., Pädagogische Leitung Saferinternet.at

Die Teilnahme zu allen Vorträgen ist kostenlos. Zur Anmeldung geht’s mit diesem Link.

Kostenlose Weiterbildungen für Eltern, Pädagog*innen und Jugendarbeiter*innen

Gerade Heranwachsende messen sich unbewusst an Körperbildern und Schönheitsidealen, die vor allem über soziale Medien transportiert werden. Egal ob Eltern, Pädagog*innen oder Jugendarbeiter*innen – Bezugspersonen fühlen sich gegenüber diesen Entwicklungen manchmal hilflos. In den Workshops und Webinaren lernen die Teilnehmenden Schutzfaktoren und Handlungsmöglichkeiten kennen, um Jugendliche passend unterstützen zu können.

Webinare für Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen von Jugendlichen:

Mittwoch, 29. März 2023, 17:30 bis 19:00 Uhr

Mittwoch, 24. Mai 2023, 17:30 bis 19:00 Uhr

Zur Anmeldung gehts mit diesem Link.

Webinar für Pädagog*innen und weitere Akteur*innen im Setting Schule:

Montag, 24. April 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr

Zur Anmeldung gehts mit diesem Link.

Webinar für Akteur*innen der Offenen Jugendarbeit

Mittwoch, 3. Mai 2023, 9:00 bis 10:30 Uhr

Zur Anmeldung gehts mit diesem Link.

Über das Projekt

Das Projekt I am good enough der Wiener Gesundheitsförderung - WiG und queraum. kultur- und sozialforschung wird aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich gefördert. Ziele sind die Auseinandersetzung mit sozialen Medien und deren Einfluss auf die Entwicklung von Körperbildern und Selbstwert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at