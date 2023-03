Geballte Frauenpower bei krone.tv

krone.tv hat einzige rein weibliche News-Redaktion Österreichs!

Wien (OTS) - Während viele Unternehmen über Frauenquoten diskutieren müssen, lebt krone.tv vor, wie es gehen kann: die Newsredaktion ist „all-female“, alle Redakteure sind hier weiblich. „Viele reden darüber, wir leben Frauenpower! Und das ganz ohne Zickenkrieg“, zeigt sich Info-Chefin Katia Wagner anlässlich des Weltfrauentags am 8. März stolz über ihr Team!

Katia Wagner leitet seit 2022 die News-Redaktion bei krone.tv. „Ich bin mächtig stolz auf die Arbeit unserer Journalistinnen! Wir leben Tag für Tag vor, dass es keine Frauenquote braucht, wenn man nur will“, sagt Wagner am Weltfrauentag. Auch mit einem Vorurteil räumt sie auf: „Es gibt keinen Zickenkrieg, das Arbeiten ist sogar entspannter als in so mancher testosterongetränkten Redaktion“.

„Bei uns gibt es keine Macho-Kultur“



Die News-Redaktion von krone.tv wird durch die beiden Chefinnen vom Dienst, Jana Pasching und Tanja Pfaffeneder, geführt. Pasching moderiert seit dem vergangenen Jahr auch die tägliche Live-Newsstrecke „Krone Live“. Sie sagt: „Bei uns gibt es keine Macho-Kultur, wir sind wahre Anpackerinnen! Was uns alle eint, ist unsere Hands-On-Mentalität und dass wir was weiterbringen wollen“.

Pfaffeneder wechselt zu krone.tv



Pfaffeneder verstärkt das Team seit Ende 2022, zuvor war sie als Redakteurin, Reporterin, Moderatorin und Chefin vom Dienst unter anderem bei oe24 tätig. „Ich bin über die Arbeit in einer rein weiblichen Redaktion positiv überrascht, der Alltag ist sehr angenehm“, meint die zweite Chefin vom Dienst. Männer hätten oft eine andere Zugangsweise, auch in frauengeführten Interviews spüre sie mehr „Feinfühligkeit“ für den Gesprächspartner.

Männer trotzdem willkommen



Aber natürlich heißt das nicht, dass Männer bei krone.tv nicht willkommen sind. „Es hat sich einfach so ergeben. Bei den Bewerbern waren die Frauen einfach unglaublich stark“, erklärt Katia Wagner. Und weiter: „Ich möchte, dass unsere Damen sich weiterentwickeln und ihnen alle Türen öffnen. Das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, wir haben noch viel vor“, verspricht die krone.tv-Info-Chefin.

Die Krone.tv-Newsformate:

Krone LIVE: Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr

Abend News: Montag bis Freitag 17.45 Uhr

Nachgefragt: tägliches Interview-Format

Katia Wagner – der Talk: Mittwoch 20.15 Uhr

