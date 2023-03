Antimikrobielle Resistenz als weltweite Gesundheitsbedrohung im Fokus bei Expert:innentagung

2. Internationales Symposium zu Antimicrobial Stewardship

Wien (OTS) - Heute findet zum zweiten Mal das Internationale Symposium zu „Antimicrobial Stewardship“ in Form eines Webinars statt. Nationale und internationale Vortragende präsentieren dabei den etwa 100 Teilnehmer:innen aktuelle Entwicklungen und Projekte im Bereich des „Antimicrobial Stewardship Programm“ „Die sachgemäße und sorgsame Gabe von Antibiotika und anderen Antiinfektiva sind wichtiger denn je, um die Wirksamkeit dieser essentiellen Therapien auch für zukünftige Generationen zu erhalten“, so Gesundheitsminister Johannes Rauch in seiner Eröffnungsrede.

Durch Resistenzen können Therapien gegen Infektionskrankheiten ihre Wirksamkeit verlieren, was zu längeren Krankenhausaufenthalten, mehr Leid bei Patient:innen und höheren Behandlungskosten führt. Da Resistenzen zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen, Tieren und der Umwelt übertragen werden können, arbeiten im Zuge eines weltweiten „One-Health“- Ansatzes die Bereiche Humanmedizin, Veterinärmedizin, Umwelt, Bildung und Kommunikation bei Maßnahmen zur Bekämpfung Antimikrobiellen Resistenzen (AMR)zusammen. Der richtige Umgang mit Antibiotika und anderen antimikrobiell wirksamen Medikamenten stellt dabei einen wichtigen Eckpfeiler in der Vermeidung und Bekämpfung von AMR dar. Dieser überlegte Umgang wird als „Antimicrobial Stewardship“ oder „Antimicrobial Stewardship Programm“ (ASP) bezeichnet

Günstige Resistenzsituation in Österreich

Die aktuelle, im Europavergleich jedenfalls im Humanbereich günstige, Resistenzsituation in Österreich wird jährlich im Resistenzbericht AURES veröffentlicht. Die Rate an multiresistenten Erregern, wie beispielsweise beim Krankenhauskeim MRSA, konnte in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Um Resistenzen weiterhin effektiv hintanzuhalten werden regelmäßig Maßnahmen im Nationalen Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz (NAP AMR) formuliert.

- Überblick über Maßnahmen und Aktivitäten des Gesundheitsministeriums im Bereich Antimikrobielle-Resistenzen: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Antimikrobielle-Resistenzen-und-Gesundheitssystem-assoziierte-Infektionen/Antimikrobielle-Resistenzen.html

Informationen zu Antimicrobial Stewardship:

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Antimikrobielle-Resistenzen-und-Gesundheitssystem-assoziierte-Infektionen/Antimicrobial-Stewardship.html

