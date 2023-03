Favoriten: Meder-Nachmittag im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - An das reiche Schaffen des Wiener Textdichters Erich Meder (1897 – 1966) erinnern beliebte Künstler*innen die geneigten Zuhörer*innen am Freitag, 10. März, ab 16.00 Uhr, im Konzert-Saal „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Regine Pawelka-Oskera, Christian Germaine plus Michael Perfler singen Lieder wie „Hallo Dienstmann“, „Der alte Herr Kanzleirat“ oder „Liebe kleine Schaffnerin“ und werden von Roman Teodorowicz am Klavier begleitet. Mit Anekdoten und Geschichten aus dem Leben des Textschreibers ergänzen die Mitwirkenden die musikalischen Darbietungen. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro (Musik-Beitrag). Die organisatorischen Belange erledigt der Verein „Kultur 10“. Information und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Projekt-Koordination: Roswitha Jarolim). Beantwortung von Anfragen zum Meder-Nachmittag per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Erich Meder verfasste zum Beispiel die Worte der Stücke „Der alte Sünder“, „Stell Dir vor, es geht das Licht aus“ und „Du bist die Rose vom Wörthersee“. Im Internet ist Wissenswertes über den emsigen Textautor nachlesbar: www.erichmeder.at.

Allgemeine Informationen:

Texter Erich Meder (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erich_Meder

Künstlerin Regine Pawelka-Oskera: www.facebook.com/reginepawelka/

Künstler Christian Germaine: www.spiritchristiangermaine.at

Künstler Michael Perfler: www.perfler-arts.com

Künstler Roman Teodorowicz („Dream Team“): www.singingdreamteam.com/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

