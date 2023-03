"WebUntis und edu.FLOW sind die Vorzeigetools in meiner Schulverwaltung."

Untis Erfolgsschule: AHS des Bildungszentrums Kenyongasse in Wien

Untis ist ein konkurrenzloses Produkt im deutschsprachigen Raum. Mir fällt kein anderer Player ein, der eine vergleichbare Feature-Palette anbietet. Ab einer gewissen Komplexität der Schule und des Stundenplans kommt man an Untis nicht mehr vorbei.” Mag. Martin Kropatschek, Administrator an der AHS des Bildungszentrums Kenyongasse 1/2

Dieses Tool ist so vielfältig einsetzbar und spart uns sehr viel Papier und Zeit im Schulalltag. Alle Rückmeldungen laufen automatisch im Programm zusammen, ich sehe auf einen Blick wer noch nicht geantwortet hat und kann mit einem Klick nochmal ein Reminder-Email schicken. Alle Daten werden mir übersichtlich aufbereitet und ich kann mir verschiedenen Auswertungen ausgeben lassen. Die Arbeitserleichterung und Zeitersparnis ist Gold wert. Mag. Martin Kropatschek, Administrator an der AHS des Bildungszentrums Kenyongasse 2/2

Stockerau (OTS) - Seine ersten Untis Stundenpläne erstellte Martin Kropatschek schon vor über 20 Jahren während seines Lehramtsstudiums für Sport und Informatik an der Universität Wien. Als er 2005 als Informatiklehrer am AHS Bildungszentrum Kenyongasse in Wien begann, führte er bald WebUntis für die Organisation des Schulalltags ein. Mit der Plattform-Integration edu.FLOW erledigt er die gesamte Schüler- und Elternkommunikation und spart sich dabei viel Zeit und Papier.

“Für mich als EDV- und Schuladministrator ist edu.FLOW viel mehr als nur einfaches ‘Zetteln einsammeln’.”

Mit edu.FLOW erledige ich größere organisatorische Aufgaben der Schuladministration einfach digital: Von der Organisation der Matura-Prüfungen, über Elterninformationsschreiben zu den neuesten Corona-Regeln an der Schule, bis hin zur Abfrage im Lehrkollegium, wer welche Klassen im nächsten Jahr unterrichten will oder welche Wünsche für die Stundenplanung berücksichtigen werden sollen. Aber auch für kleinere Abfragen auf Klassenebene wie die Anmeldung zum Elternabend oder die Erlaubnis auf Entlassung am Veranstaltungsort beim Klassenausflug nutze ich edu.FLOW.

“Mit einem Klick sind alle informiert - das ist das Beste an der Integration von edu.FLOW in WebUntis Plattform.”

Am häufigsten setzen wir edu.FLOW ein, um Schüler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte kurzfristig über den Ausfall einer Unterrichtsstunde z.B. einer unverbindlichen Übung oder einer AG zu informieren. Bevor wir WebUntis und edu.FLOW hatten, mussten wir in einer Liste nachschauen, welche Schüler*innen (meist aus mehreren Klassen und Jahrgängen) davon betroffen waren und diese einzeln anschreiben. Das entfällt jetzt, da das Sekretariat im Stundenplan der Lehrkraft den betroffenen Unterricht anklickt und direkt aus der Stunde einen Einsammler erzeugt, der automatisch nur an die Schüler*innen dieser Stunde geschickt wird. Damit erreichen wir tatsächlich meist alle Erziehungsberechtigten innerhalb von 2-3 Stunden.

Wovon sich das AHS Bildungszentrum Kenyongasse dank WebUntis Plattform & edu.FLOW verabschiedet hat:

Umweltbelastendes Drucken von Elternbriefen

Zeitaufwendiges Austeilen, Einsammeln, Sortieren von Unterschriftenzetteln

Schüler*in wegen fehlender Zettel erinnern

Verwendete Features:

Unterschriften einsammeln

Erlaubnis der Erziehungsberechtigten einholen für Ausflüge, etc.

Leistungsabfall ankündigen

Info über kurzfristigen Unterrichtsausfall

Diverse Anmeldungen: Alternatives Pflichtfach, Unverbindliche Übung, Wahlpflichtfach, Reifeprüfung, Wahl des Schultyps, ...

