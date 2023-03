Zum Weltfrauentag am 8. März: Rund 75 Prozent der NÖ LGA-Mitarbeitenden sind weiblich

LR Teschl-Hofmeister: Frauen sind die Stützen unseres Gesundheitssystems, auch auf Führungsebene

St. Pölten (OTS/NLK) - In den 27 NÖ Klinikstandorten arbeiten knapp 22.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind über 16.200 weiblich. In den insgesamt 50 NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren liegt der Anteil der Frauen noch höher, und zwar bei 84 Prozent, das entspricht 4.400 Frauen, die hier arbeiten.

„Die Zahlen zeigen, dass Frauen die Stützen unseres Gesundheitssystems sind, auch auf Führungsebene. In den NÖ Kliniken sind 59 Prozent und in den NÖ Pflegezentren bei 72 Prozent der Führungskräfte weiblich. Daher bedanke ich mich anlässlich des Weltfrauentages ganz besonders bei allen Mitarbeiterinnen, die tagtäglich im Gesundheits- und Pflegewesen in Niederösterreich im Einsatz sind“, sagt Frauenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Seit Jänner 2018 ist Dr. Susanne Davies im LK Hollabrunn ärztliche Direktorin und im Jänner 2023 folgte im LK Baden-Mödling mit Dr. Claudia Herbst die zweite Frau an der Spitze eines Klinikums. „Die NÖ Landesgesundheitsagentur als Arbeitgeber fördert Frauen in Führungspositionen. Als Frau in dieser Position fühle ich mich sehr wohl. Das beruht darauf, dass ich als gleichwertige Partnerin im Führungsteam in meinem Klinikum und in Kooperation mit anderen Kliniken angenommen werde. Der Umgang mit der Belegschaft ist bilateral respektvoll, wertschätzend und unterstützend. Auch mir persönlich ist es wichtig, Frauenförderung umzusetzen“, erklärt die neue ärztliche Direktorin aus dem Klinikum Baden-Mödling, Dr. Claudia Herbst.

„Als Arbeitgeber unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr Potential zu erkennen und zu nutzen. Mit wohnortnahen und sicheren Jobs, bezahlter Mittagspause, Angeboten zur Kinderbetreuung sowie flexiblen Arbeitszeiten versuchen wir, viele Möglichkeiten zur Vereinbarung von Familie und Beruf zu bieten. Erst kürzlich haben wir eine Betreuungseinrichtung für die Kinder der Mitarbeitenden des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf eröffnet. Bis zu 55 Kinder von ein bis sechs Jahren können dort betreut werden“, so Konrad Kogler, Vorstand der NÖ LGA.

