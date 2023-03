Nagarro wird von Arriva UK Trains mit der Entwicklung seiner digitalen Kundenplattform beauftragt

London, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Arriva, ein führender Anbieter von Personenbeförderung in ganz Europa, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Entwicklung und Bereitstellung der digitalen Kundenplattform von Arriva UK Trains, bekannt als ACE (Arriva Customer Engine), zu unterstützen und das digitale Kundenerlebnis zu verbessern.

Die neue Partnerschaft wird die Digitalisierung des britischen Arriva-Geschäfts auf die nächste Stufe bringen.

Die Verbesserung der Kunden- und Nutzererfahrung steht im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft

Partner investieren gleich viel intellektuelles Kapital in die Entwicklung der ACE-Plattform

ACE ist die digitale Einzelhandels- und Informationsplattform von Arriva, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befindet und von Hunderttausenden von Kunden genutzt wird, um Bus- und Bahnfahrkarten zu kaufen und Zugang zu Echtzeit-Service-Informationen zu erhalten. ACE ist bereits eine funktionsreiche, ausgereifte Plattform und wird derzeit von den britischen Zugbetreibern von Arriva, Chiltern Railways und Grand Central sowie von seinem britischen Busgeschäft genutzt.

Als Ergebnis der neuen Partnerschaft werden Arriva UK Trains und Nagarro zusammenarbeiten, um die Plattform auf die nächste Stufe zu bringen und sie so für eine noch breitere Akzeptanz vorzubereiten.

Neil Shah, IT & Digital Director bei Arriva's UK Trains Division, sagte: „Die digitale Revolution verändert das Reiseverhalten der Menschen, und wir haben eine einsatzbereite Lösung, die wir nun in Zusammenarbeit mit Nagarro erweitern können. Diese Partnerschaft kommt zum richtigen Zeitpunkt im Entwicklungsprozess von ACE, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um neue kreative Energie und Investitionen in die ACE-Plattform einzubringen".

Im Rahmen der Partnerschaft werden Nagarro und Arriva zu gleichen Teilen intellektuelles Kapital in die weitere Erschließung des Potenzials und der Fähigkeiten der Plattform investieren, was Arriva UK Trains wiederum ermöglichen wird, sein Ziel der Entwicklung und Bereitstellung einer branchenführenden digitalen Plattform mit einem noch besseren Benutzererlebnis zu erreichen.

Amit Chawla, Global Business Unit Head for Travel & Logistics bei Nagarro, sagte: „Nagarro hat aktiv mit führenden Transportunternehmen zusammengearbeitet, um agiler, effizienter und kundenorientierter zu werden und ihnen so zu ermöglichen, ihren Kunden ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Arriva zu erweitern und das Unternehmen bei der Verwirklichung seines Ziels zu unterstützen, jeden Tag einen hervorragenden Kundenservice zu bieten".

Informationen zu Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des „Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 33 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nagarro.com

(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX, ISIN: DE000A3H2200), (WKN: A3H220)

Für Anfragen kontaktieren Sie bitte press @ nagarro.com

Informationen zu Arriva

Arriva ist ein führender Anbieter von Personenbeförderung in ganz Europa, beschäftigt rund 40.000 Mitarbeiter und führt rund 1,2 Milliarden Personenreisen in 13 europäischen Ländern durch. Arriva ist ein Teil der Deutsche Bahn (DB), einem der weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen der Welt. Arriva ist stolz darauf, mit seinen Bussen, Zügen, Reisebussen, Straßenbahnen, Wasserbussen, Car- und Bike-Sharing-Systemen sowie On-Demand-Transportlösungen Menschen und Gemeinden auf sichere, zuverlässige und nachhaltige Weise zu verbinden und bietet bessere Dienstleistungen in Tschechien, Kroatien, Dänemark, Ungarn, Italien,den Niederlanden, Polen, Serbien,der Slowakei, Slowenien, Spanien und imVereinigten Königreich täglich an.

Weitere Informationen: www.arriva.co.uk

