FCG-Hafner: Gleichberechtigung und Gleichstellung – wichtiger denn je!

Wien (OTS) - „Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles Menschenrecht“, betont die geschäftsführende FCG-Bundesfrauenvorsitzende Mag. Ursula Hafner anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2023. Trotzdem werden weltweit Millionen von Frauen beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und in ihrem alltäglichen Leben diskriminiert. Das bestätigen leider auch die jüngsten Beispiele und Entwicklungen in Ländern wie dem Iran und Afghanistan. Im Jahr 2023 lautet das Thema der Vereinten Nationen zum Internationalen Frauentag „Each for Equal“. Gerade in den Zeiten zunehmender Krisen ist der Blick auf die Gleichstellung wichtiger denn je, denn Krieg, Flucht oder Pandemien vertiefen die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zusätzlich.

Frauen müssen gleiche Chancen erhalten, EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft tragen dafür große Verantwortung. Hier muss Gleichstellungspolitik neu, modern und fortschrittlich gedacht werden und die Perspektiven und Bedürfnisse von Frauen bei allen Entscheidungen einbezogen werden.

Am 18.4.2023 findet der 19. FCG Bundesfrauenkongress statt. Die FCG Frauen haben zu diesem Anlass 47 Forderungspunkte aufgestellt, um die wirkliche Gleichstellung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft voranzutreiben.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf keine Floskel sein und schon gar nicht zu Lasten der Frauen gehen. Die chancengleiche Teilhabe von Frauen und Männern im Familien-, Privat- und Erwerbsleben muss auch von Männern stärker angestrebt werden, um hier ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen“, wünscht sich Mag. Ursula Hafner.

Abschließend bekräftigt die gf. FCG-Bundesfrauenvorsitzende Mag. Ursula Hafner ihren Wunsch für die Zukunft: „Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Wertschätzung, Fairness im Beruf und Privatleben müssen zukünftig selbstverständlich sein. Daraus schöpfen wir physische und psychische Kraft für die vielen neuen Herausforderungen der Zukunft - gemäß dem langjährigen Motto der FCG-Frauen 'Balance.Macht.Sinn.'"

