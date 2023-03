Missy May tanzt am 10. März bei „Dancing Stars“ in ORF 1

Choreografin und Regisseurin Kim Duddy um 20.15 Uhr Gastjurorin

Wien (OTS) - Neuigkeiten bei den „Dancing Stars“! Nachdem Karina Sarkissova die Show aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin vorzeitig verlassen hat, gibt es in der zweiten Show des ORF-1-Tanzevents am Freitag, dem 10. März 2023, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 einen Neuzugang in der Kandidatenriege, wenn Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Missy May gemeinsam mit Dimitar Stefanin das Tanzparkett betritt. Da die Neo-Kandidatin in dieser Woche erstmals in Österreichs glamourösestem Ballroom vor die Jury und das Publikum tritt, erhält sie für ihre Tanz-Premiere eine Wild Card und zieht somit automatisch in die nächste Runde ein. Das Publikum darf sich in der zweiten Show auch über ein weiteres neues Gesicht bei den „Dancing Stars“ freuen – Choreografin und Regisseurin Kim Duddy ist bei der ersten Entscheidung die Gastjurorin der Woche! Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Ich möchte mich bei Karina Sarkissova bedanken, die wirklich alles gegeben hat, um bei ‚Dancing Stars‘ dabei zu sein. Ich wünsche ihr alles Gute und habe vollstes Verständnis für ihre Entscheidung – Sicherheit und Wohlergehen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben immer oberste Priorität. Dass Missy May spontan zugesagt hat, ist ein Glück für die Show, und ich bin mir sicher, dass sie eine wunderbare Ergänzung unserer ‚Dancing Stars‘ sein wird.“

Missy May: „Zuerst möchte ich Karina alles Gute wünschen und dass sie bald wieder auf die Beine kommt. Ich sehe mich nicht als Ersatz, denn eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen. Meine Aufgabe wird es sein, den großartigen Dimitar zu supporten und ihm die bestmögliche Tanzpartnerin zu sein. Ich freue mich auf diese Herausforderung, denn das ist sie definitiv – auf geht’s zu den Proben!“

Karina Sarkissova: „Ich bin unendlich traurig, dass ich bei dieser zauberhaften Show nicht mehr dabei sein kann. Ich möchte meinem Tanzpartner danken, dem ORF, der Regie, der ‚Dancing Stars‘-Band und ‚Dancing Stars‘-Familie. Und ganz voran bin ich so traurig, weil ich meine Fans und alle, die für mich angerufen haben, enttäuschen muss. Aber die Ärzte haben mich gewarnt, dass ich bei weiterer Belastung mit irreparablen Schäden zu rechnen hätte und im schlimmsten Fall nie wieder tanzen kann.“

Kim Duddy als Gastjurorin im Einsatz

Die Choreografin und Regisseurin Kim Duddy studierte in New York klassisches Ballett und war anschließend viele Jahre am Broadway als Darstellerin tätig, bevor es sie zu „Cats“ nach Wien verschlug. Seitdem prägt sie mit ihren Arbeiten für Musical, Oper und Operette die europäische Theaterlandschaft. Zu ihren klassischen Wurzeln kehrte sie in den 90ern als Ballettdirektorin an der Volksoper Wien zurück. Sie schrieb zwei Musicals und choreografierte u. a. die Uraufführungen „Ich war noch niemals in New York“ und „I am from Austria“ sowie Showeinlagen für die Shows von Peter Alexander oder Rainhard Fendrich.

Kim Duddy: „Meine Eltern waren Ballroom-Tänzer und ich habe schon in jungen Jahren viel von ihnen gelernt, was auch in späterer Folge einen großen Einfluss am Beginn meiner Karriere hatte. Wenn ich mit Sängern arbeite, die überhaupt keine tänzerischen Vorkenntnisse haben, ist es spannend, gemeinsam zu erarbeiten, wie sie einen Zugang zu einer Bewegung in ihrem Körper finden können, sodass es natürlich wirkt und Freude macht – die Freude am Tanzen steckt in jedem Körper. Ich bin sicher, dass ich viel Spaß beim Zuschauen haben werde, und hoffentlich kann ich den Kandidaten ein wenig von meiner Erfahrung als Choreografin weitergeben!“

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Die prominenten Tänzer/innen und ihre Profi-Partner/innen

Im bekannteste Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Alexander Pointner & Manuela Stöckl, Martina Reuter & Nikolaus Waltl – und Missy May & Dimitar Stefanin.

