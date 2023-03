SPÖ-Lindner ad FPÖ Wien: „Redet’s doch über echte Probleme, statt billige Trump-Kopien zu liefern!“

FPÖ-Forderung gegen Kinderbuchlesung einer Drag-Queen zeigt vorgestrige Geisteshaltung

Wien (OTS/SK) - Als „peinlichen Abklatsch“ der amerikanischen Trump-Rhetorik bewertet SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner die heutigen Aussagen des Wiener FPÖ-Stadtrats Dominik Nepp zu Drag-Queen-Auftritten in Wien. „Gerade für eine Burschenschafter-Partei ist die Panik vor Männern in Kostümen, die aus Kinderbüchern vorlesen, schon tragisch-peinlich“, so Lindner. „Statt über echte Probleme zu reden, vor denen vor allem Familien Tag für Tag stehen, macht die FPÖ lieber Panik über Kinderbuchlesungen von Drag-Queens. Wenn es nicht tragisch wäre, müsste man ja lachen.“ Trotz aller Lächerlichkeit der blauen Forderung nach einem Verbot von solchen Veranstaltungen kritisiert Lindner doch gerade den Kontext, in dem solche Aussagen passieren: „Nepps Ausritt erinnert nicht nur an die aktuelle Politik von US-Politikern wie Donald Trump, sondern leider auch an die rechtsextremen Identitären, die genau eine solche Kinderbuchlesung im vergangenen Jahr verhindern wollten, indem sie eine Mauer vor einer städtischen Bücherei in Wien aufgebaut haben. Es ist leider offensichtlich, in welchem Umfeld sich die Wiener FPÖ wieder einmal bewegt!“ ****

Dass die FPÖ in ihrer Aussendung nicht einmal den Unterschied zwischen der Kunstform Drag und Transidentität, also der Geschlechtsidentität unzähliger Österreicher*innen, kennt, zeigt für Lindner, worum es den Blauen wirklich geht: „Die Panik der FPÖ und einiger rechter Nischen-Medien vor einer Kinderbuchlesung ist und bleibt lächerlich – die Verbindung mit dem Titel ‚Kinderschutz‘ und vorgestrigen Stereotypen über Frühsexualisierung zeigt dagegen eine mehr als problematische Geisteshaltung. Es ist gut, dass gerade die FPÖ in der Regenbogenhauptstadt Wien mit solcher Politik keinen Platz und keinen Erfolg hat!“ (Schluss) lp

