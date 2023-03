ÖAMTC: Staus wegen Demos ab Mittwochnachmittag in Wien

Ottakring und Alsergrund betroffen

Wien (OTS) - Mittwoch, 8. März 2023, ab etwa 17:00 Uhr bis in die Abendstunden, müssen Verkehrsteilnehmende laut ÖAMTC wegen zweier Demonstrationen zum „Feministischen Kampftag” mit Sperren, Anhaltungen und Staus in Ottakring und am Alsergrund rechnen.

Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten zeitweise Verzögerungen auf der Ottakringer Straße, dem Inneren und Äußeren Gürtel, der Alser Straße, der Spitalgasse, der Lange Gasse und der Universitätsstraße.

