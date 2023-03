"Griass eich" beim Klagenfurter Oktoberfest in der Schleppe Brauerei

Vom 12. bis 15. Oktober wird die Schleppe Brauerei inkl. Arena mittels Festzelt zur Wiesn umgewandelt.

Klagenfurt (OTS) - Heuer heißt es „o´zapft is“ in der wunderschönen Landeshauptstadt. Die Schleppe Brauerei & die Schleppe Arena in Klagenfurt verwandeln sich in eine urige Oktoberfest Location. Kärntens Veranstalter Nummer 1, SEMTAINMENT sorgt gemeinsam mit dem „Kärntner Monat“ & der „Wellcard“ für ein tolles Wiesn Programm.

Neben der tollen Location, der exklusiven und leckeren Oktoberfest Kulinarik wird es auch ein mega Musikprogramm für Jung & Alt beim Klagenfurter Oktoberfest geben. Im Oktoberfest Festzelt für euch am Start: Meilenstein, die Draufgänger, Nordwand, Hannah, Marc Pircher, die Edlseer & weitere Acts. In der Schleppe Brauerei selbst werden coole Schlager & moderne Beats auf zwei Floors die Partyhungrigen zum Tanzen bringen.

Neben den „normalen“ Eintrittskarten gibt es noch mega VIP Tische für 6 Personen zu buchen. Alle Infos zu den Ticketkategorien gibt es auf www.semtainment.at!

Geparkt wird gratis am Gelände, zusätzlich wird es auch einen Bus-Shuttleservice aus ganz Kärnten geben! Aktuelle Informationen gibt es laufend auf www.facebook.com/semtainment & www.semtainment.at!

Also raus mit euren Lederhosen & Dirndln, es wird urig, zünftig & knackig!

Auf zum Klagenfurter Oktoberfest!

Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & Co KG

Thomas Semmler

0664/5373786

thomas @ seg.show

www.semtainment.at