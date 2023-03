Croma: Neuer Global Medical Director Daniela Rudowitz

Wien/Leobendorf (OTS) - Dr. Daniela Rudowitz, BCMAS, wird neuer Global Medical Director bei Croma-Pharma®. In dieser Funktion wird sie das Medical Affairs Department bei Croma weiter aufbauen. Croma ist ein in Österreich ansässiges, globales Unternehmen im Bereich minimalinvasive ästhetische Medizin und einer der führenden Hersteller für Hyaluronsäure-Spritzen.

Die promovierte Tierärztin bringt ein breites Erfahrungsspektrum aus lokalen, regionalen und globalen Positionen im Produktmanagement und Brandmanagement mit. Rudowitz hat mit einer Vielzahl von Portfolios und Indikationsbereichen gearbeitet, mit besonderem Interesse an der Dermatologie, und ist seit 15 Jahren in der Pharmaindustrie tätig.

2021 kam Rudowitz als Senior Global Brand Manager zu Croma, wo sie unter anderem für den erfolgreichen Launch des Botulinum Toxins von Croma in Europa verantwortlich war. Ihre Freizeit verbringt Daniela Rudowitz im Klettersport in der österreichischen Natur.

Ihre neue Position als Global Medical Director übernimmt Rudowitz, ein Board Certified Medical Affairs Specialist, von Mag. Martin Prinz, der die Agenden bisher interimsmäßig geleitet hatte.

‚Gemeinsam mit meinem Team möchte ich unser umfassendes Portfolio in der ästhetischen Medizin verstärkt mit soliden, wissenschaftlichen Daten untermauern. Wir setzen damit ein klares Zeichen medizinisch-wissenschaftlichen Leaderships - intern innerhalb unserer Organisation sowie extern innerhalb der ästhetischen Medizin‘, so Rudowitz.

Über Croma:

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter croma.at.

