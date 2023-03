Leopoldstadt: Vortrag „Die Lust am Staunen“ im Museum

Termin: 9. März, Eintritt: Spenden, Auskünfte: 0676/340 75 65

Wien (OTS/RK) - Der deutsche Zauberkünstler Markus Laymann hält am Donnerstag, 9. März, ab 19.30 Uhr, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) den Vortrag „Die Lust am Staunen“. Das Publikum wird an dem Abend auf kurzweilige Art in die lange „Kulturgeschichte der Magie und Täuschungskunst“ eingeweiht. Markus Laymann spricht über legendäre Magier und deren beste Tricks. Von Grundlagen der Zauberei und den Verbindungen von Goethe und Grillparzer mit dieser Materie bis zum „Zaubern im Dienst der Wissenschaft“ hat der Referent viel Gesprächsstoff. Auskünfte: Telefon 0676/340 75 65.

Allerhand Illusionen im Alltag kommen genauso zur Sprache wie Geheimnisse der „Trickser, Medien und Scharlatane“. Auf Fragen der Zuhörer*innen antwortet der Kenner gerne, zum Beispiel was es mit dem wundersamen Spruch „Hokuspokus“ eigentlich auf sich hat. Dauer der Erzählungen: 1,5 bis 2 Stunden. Der Zutritt ist gratis. Spenden für das Museum werden erbeten. Laymann umrahmt seine Ausführungen mit einigen rätselhaften Kunststücken. Info per E-Mail: office@circus-clownmuseum.at. Detaillierte Angaben über das Museum (Öffnungsstunden, Ausstellungsstücke, etc.) im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Magier Markus Laymann („Zauber-Pedia“): www.zauber-pedia.de/index.php?title=Markus_Laymann

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse