AVISO: Gedenken an die Annexion Österreichs 1938

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner legt am Äußeren Burgtor Kranz nieder

Wien (OTS) - Am Freitag, den 10. März 2023, findet in Erinnerung an die Annexion Österreichs durch das NS-Regime am 12. März 1938 im Weiheraum des Äußeren Burgtores eine Kranzniederlegung statt. Im Beisein von Generalstabschef Rudolf Striedinger legt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner einen Kranz nieder.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung unter presse.wien@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1905 bis 9. März 17:00 Uhr wird ersucht.

Zeit & Ort

10. März um 09:30 Uhr Äußeres Burgtor, Weiheraum, Heldenplatz, 1010 Wien

Ablauf

09:15 Uhr Treffpunkt vor dem Weiheraum

09:30 Uhr Kranzniederlegung durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und den Chef des Generalstabes Rudolf Striedinger

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando Wien/Presse

Tel.: +43 664-622-1905

presse.wien @ bmlv.gv.at