NEOS zum Weltfrauentag: Jetzt echte Wahlfreiheit für Frauen schaffen

Meinl-Reisinger/Brandstötter: „Jede Frau muss selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben leben und wie viel sie arbeiten will. Der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen.“

Wien (OTS) - „Jedes Jahr gibt es von den jeweiligen Regierungen anlässlich des Frauentages am 8. März vollmundigste Lippenbekenntnisse. Doch an echten Verbesserungen gearbeitet wird den Rest des Jahres dann nicht“, sagt NEOS-Klubobfrau und Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. „Die Pandemie hat zur Rückkehr alter Rollenbilder geführt. Es waren vor allem Frauen, die die Mehrbelastung von Homeschooling, Hausarbeit und Kinderbetreuung während der Lockdowns zu tragen hatten. Dieser Rückfall in alte Muster darf sich keinesfalls verfestigen. Wir müssen jetzt Frauen ihre Wahlfreiheit zurückgeben. Jede Frau soll selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben leben und wie viel sie arbeiten will. Der Staat muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen.“

„Jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit. Manche tun das aus freien Stücken – viele aber, weil sie keine andere Wahl haben“, ergänzt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. „Der Kindergarten sperrt zu Mittag zu, die Betreuung am Nachmittag muss individuell organisiert werden, das Karenzmodell ist veraltet und zu starr, der Job ist oft nur in Teilzeit möglich. So haben Frauen keine Wahlfreiheit.“

Mit diesen 3 Maßnahmen wollen NEOS Frauen in Österreich eine echte Wahl geben:

Bessere Betreuungsangebote: Garantierte Ganztagskinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag: Beim Thema Kinderbetreuungsplätze für Unter-3-Jährige hinkt Österreich wegen der Blockade durch die ÖVP immer noch anderen EU-Staaten hinterher. Nur wenn flächendeckend ein kostenloser Betreuungsplatz für die Kinder zur Verfügung steht, können Frauen auch frei entscheiden, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten wollen.



Partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung: Das österreichische Karenzmodell ist nach wie vor darauf ausgerichtet, dass hauptsächlich Frauen zu Hause bleiben. Im September 2022 haben fast 100.000 Frauen Kinderbetreuungsgeld bezogen – und nur 5085 Männer. Für eine echte Gleichstellung ist es überfällig, dass es für Arbeitgeber normal werden muss, dass Männer genauso wie Frauen Karenzzeiten in Anspruch nehmen. Ein individueller Anspruch auf Karenz für jeden Elternteil für maximal 18 Monate wäre außerdem eine Möglichkeit, Frauen aus der Teilzeitarbeit zu holen und vor Altersarmut zu bewahren.



Finanzielle Wertschätzung: Teilzeitarbeit schafft kein existenzsicherndes Einkommen und sorgt für geringere Pensionsansprüche. Daher braucht es nicht nur eine bessere Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Es muss sich jeder Beitrag auch lohnen. Deshalb fordern wir ein verpflichtendes Pensionssplitting, damit die Pensionszeiten fair und automatisch zwischen den Partnern aufgeteilt werden.

Meinl-Reisinger: „Wir NEOS kämpfen dafür, dass in Österreich der Aufstieg wieder ein ehrliches Versprechen ist und sich jede und jeder aus eigener Kraft etwas aufbauen kann. Dafür müssen wir eine echte Wahlfreiheit schaffen, damit jede Frau in Österreich sagen kann: ,Mein Leben, meine Entscheidung‘.“

