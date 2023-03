Simon Mathis: Schnell und effektiv abnehmen - ohne Verzicht (FOTO)

Rankweil (ots) - Mit der Mathis Fit Life GmbH und seinem Schritt-für-Schritt-System richtet sich Simon Mathis speziell an Menschen, die aufgrund ihres engen Zeitplans wenig Freizeit haben. Zusammen mit seinem Team begleitet der Abnehm-Experte jeden Kunden individuell durch den Abnehmprozess und führt sie Schritt für Schritt zu ihrer Wohlfühlfigur. Hier erfahren Sie, mit welchen Problemen viel beschäftigte Menschen grundsätzlich zu kämpfen haben und wie Simon Mathis sie löst.

Beruflich engagierte und stark eingespannte Menschen empfinden die persönliche Gewichtsreduktion bzw. das nachfolgende Gewicht halten auch aufgrund ihrer meist knapp bemessenen Zeit häufig als besonders schwierig. Denn bedauerlicherweise herrscht in unserer Gesellschaft noch immer die weitverbreitete Meinung vor, Abnehmen erfordere einen hohen Zeitaufwand und könne ohne regelmäßigen Sport nicht erfolgreich sein. Diese Fehlvorstellung führt dazu, dass viele Menschen entmutigt aufgeben oder den Abnehmprozess gar nicht erst beginnen. "Wer sich auf derartige Ausreden stützt und die längst fälligen Maßnahmen aufgrund dieses Irrglaubens hinauszögert, verschlimmert die Situation nur weiter - die Folge können auf Dauer auch gesundheitliche Probleme sein", warnt Simon Mathis.

"Bei uns muss kein Kunde auf köstliches Essen verzichten oder lange Sporteinheiten einplanen. Tatsächlich können nur wenige Menschen auf diese Weise langfristig abnehmen - oder ihr Wunschgewicht halten", führt der Fitness-Experte weiter aus. Simon Mathis ist seit über sieben Jahren als Abnehm-Coach tätig und verfügt über eine Ausbildung als zertifizierter Fitness- und Ernährungstrainer. Seine größten Erfolge verdankt er den Ergebnissen seiner Kunden. Durch die Spezialisierung auf Menschen mit einem vollen Terminkalender erreicht er genau diejenigen, die bei herkömmlichen Abnehm-Programmen oft scheitern. So konnte er in den vergangenen Jahren über 600 viel beschäftigten Selbstständigen und Führungskräften dabei helfen, ihr persönliches Wunschgewicht zu erreichen und ihre körperliche Fitness sowie Gesundheit zu verbessern.

Schleichendes Übergewicht: Wie sich die Kilos über Jahre hinweg ansammeln

Insbesondere Menschen, die viel auf Geschäftsreisen sind oder zu Hause familiäre und weitere Verpflichtungen haben, scheitern oft im Kampf gegen das Gewicht. Häufig hat sich das Übergewicht über die Jahre schleichend entwickelt. Eines Tages bemerken sie, dass ihre Kleidung nicht mehr passt und dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Die körperliche Fitness nimmt ab, was sich in schneller Erschöpfung oder vermehrtem Schwitzen im Alltag zeigt.

Viele Betroffene, die sich von Simon Mathis coachen lassen, haben bereits mehrere Diäten ausprobiert oder versucht, durch mehr Sport Gewicht zu verlieren. Oft hört man, dass Abnehmen ohne Sport nicht möglich ist. Außerdem gibt es unzählige Ernährungsratgeber, die komplizierte Ernährungstheorien enthalten, die kaum jemand in einem stressigen Alltag umsetzen kann. "Meiner Erfahrung nach sind aber weder komplizierte Essgewohnheiten oder der Verzicht auf geliebte Speisen noch der regelmäßige Gang zum Fitnessstudio notwendig, um das eigene Wunschgewicht zu erreichen - und es auf Dauer zu halten", betont Simon Mathis.

Individuelle Betreuung als Schlüssel zum Erfolg: Das Abnehm-Coaching-Programm von Simon Mathis

"Eine der wichtigsten Komponenten des Coaching-Programms ist die individuelle Betreuung. Jeder Mensch ist einzigartig und hat einen anderen Alltag, weshalb er ein individuelles Abnehm-Konzept benötigt", erklärt der Experte. Seine Unterstützung ist daher auf langfristigen Erfolg ausgelegt: Das bedeutet, dass die Kunden lernen, die neuen Gewohnheiten problemlos in ihren Alltag zu integrieren und ihr Gewicht langfristig zu halten. Der Umfang an Betreuung, die jeder Kunde dabei erhält, ist allerdings unterschiedlich und hängt von dessen individuellen Bedarf ab.

Während für einige ein klarer Leitfaden und gelegentliche Unterstützung ausreichend sind, senden andere Kunden täglich ihre Mahlzeiten, um auf regelmäßiger Basis Feedback von einem Coach zu erhalten und ihre Ernährung zu optimieren. Dadurch entsteht auch ein höheres Maß an Kontrolle, was für manche Teilnehmer zu Beginn wichtig ist. Eine individuelle Betreuung ermöglicht schnelle und sichtbare Erfolge - das ist hierbei von elementarer Bedeutung, denn schnelle Erfolge erhöhen die Motivation und helfen den Kunden so, am Ball zu bleiben und ihr Ziel zu erreichen.

Erfahrung und Verständnis für Teilnehmer: Wie Malcolm Kessler das Abnehm-Coaching als ehemaliger Kunde bereichert

In seinem Vorhaben, möglichst viele Menschen zu ihrem Wunschgewicht zu führen, wird Simon Mathis von einem elfköpfigen Team unterstützt: Teil davon ist auch sein Geschäftspartner Malcolm Kessler, der früher von ihm gecoacht wurde und nun als Abnehm-Experte an seiner Seite arbeitet. Kessler war aufgrund seiner Selbstständigkeit zeitlich stark eingespannt und hatte fast nicht mehr daran geglaubt, dass es möglich ist, das Abnehmen in seinen Alltag zu integrieren. Doch Simon Mathis konnte ihn mit seiner Strategie vom Gegenteil überzeugen.

Malcolm Kessler selbst bezeichnet sich als "Otto Normalverbraucher": Er kennt somit die typischen Probleme und Herausforderungen von durchschnittlichen Selbstständigen - so ergänzt er das Schritt-für-Schritt-System sowohl mit seinem Verständnis für die Teilnehmer als auch mit seiner jahrelangen Erfahrung. "Ich bin froh, dass ich mich damals an Simon gewandt habe. Umso glücklicher macht es mich, dass wir heute gemeinsam daran arbeiten können, viel beschäftigten Menschen ebenso rasche Fortschritte zu verschaffen", erzählt Malcolm Kessler.

Sie wollen trotz eng getaktetem Terminkalender effektiv abnehmen und Ihr Wunschgewicht nicht nur erreichen - sondern es ohne Verzicht auf Ihre Lieblingsgerichte dauerhaft halten?

