WienTourismus holt mit „Sisi’s New Portrait“ echte Kaiserin vor den Vorhang

Wien (OTS/RK) - Über 125 Jahre lang schuf sich die Welt ein verklärtes Bild von Kaiserin Elisabeth, das bis heute von Prunk, Schönheit und Drama dominiert wird. Mit „Sisi’s New Portrait“ bricht der WienTourismus in Zusammenarbeit mit Sisi Museum, Möbelmuseum Wien und Hotel Imperial diesen Mythos auf und thematisiert anlässlich des Frauenmonats März erstmals die wahre Sisi. Auch weitere weibliche Persönlichkeiten werden in den Vordergrund gerückt – jedoch nicht ihr Erscheinungsbild, sondern wofür sie einstanden.



Seit 1. März verdeckt ein minimalistisches Portrait des WienTourismus mit Fakten über Sisi das weltweit berühmteste Portrait der Kaiserin, das 1865 von Franz Xaver Winterhalter geschaffen wurde und im Sisi Museum (Original), Möbelmuseum Wien und Hotel Imperial (Repliken) ausgestellt ist. Noch bis zum 31. März kann „Sisi‘s New Portrait“ im Sisi Museum und Hotel Imperial besichtigt werden. Es zeigt, was die wohl ikonischste Figur Wiens erreicht hat, was ihr wichtig war und was sie ausmachte – abseits ihrer schlanken Taille, den aufwändigen Frisuren und prächtigen Kleidern. Die Kernbotschaft lautet: „Remember women for who they were. Not for what they looked like.” Das Textportrait ist in Gedichtform verfasst, passend zu Sisis großer Leidenschaft, dem Schreiben von Gedichten. Es porträtiert eine Frau, die keine Angst hatte, für sich selbst und ihre Ideale einzustehen. Und das in einer Zeit, in der Frauen von der Gesellschaft auf eine rein dekorative Rolle reduziert wurden. So hatte die Kaiserin von Österreich beispielsweise testamentarisch festgelegt, dass die Tantiemen ihres Tagebuchs der Flüchtlingshilfe zugutekommen sollten. „So, whenever you see Sisi´s victory, glory, beauty. Never again fail to see. The real Sisi.“, endet der Text und dekonstruiert damit den Mythos der legendären Kaiserin.

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Anlässlich des Frauentags am 8. März, den wir zu einem ganzen Frauenmonat ausweiten, bieten wir den Talenten und künstlerisch, technisch sowie gesellschaftlichen Vermächtnissen herausragender, in Wien wirkender weiblicher Persönlichkeiten eine Bühne. Kaiserin Elisabeth ist nur eine von vielen Frauen, die über Jahrhunderte hinweg hauptsächlich wegen ihrer Äußerlichkeiten im kollektiven Gedächtnis blieb. ,Sisi’s New Portrait‘ zeigt eine Pionierin, deren Schaffen vielfach hinter der popkulturellen Aufladung ihrer Person versteckt blieb. In keiner Stadt außer Wien, wo sie gelebt, gearbeitet und gewirkt hat und die nach wie vor großer Anziehungspunkt für Besucher:innen ist, könnte ihr wahres Erbe besser gewürdigt werden.“

Elfriede Iby, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung Schönbrunn Group

„Sisi war ihrer Zeit in vielerlei Hinsicht voraus. Sie war eine strategisch sehr kluge Frau – auch wenn ihre Stimme ‚offiziell’ nichts zählte, so wusste sie doch genau, welche Wirkung ihre Gesten in der Öffentlichkeit hatten. Aufschluss über Sisis Ansichten und Gefühle geben ihre zahlreichen Gedichte. Sie waren ihr Ventil, um politische, gesellschaftliche und familiäre Themen ironisch und pointiert aufzuarbeiten.“

Michael Wohlfart, Kurator des Sisi Museums

„Für die junge Sisi existierte der Begriff Schönheit gar nicht. Erst am Wiener Hof wurde ihr bewusst, dass es ausschließlich das ist, was von ihr verlangt wird. Ihr Aussehen wurde instrumentalisiert. Das berühmteste Portrait der Kaiserin wurde 1865 von Franz Xaver Winterhalter geschaffen. Es gilt als Ikone des Mythos Sisi und trug dazu bei, ihren Ruhm und ihre Schönheit weltweit zu verbreiten."

Sichtbarkeit der Frau

Alma Mahler-Werfel, Hedy Lamarr, Emilie Flöge, Margarete Schütte-Lihotzky – sie alle waren mehr als nur Geliebte, Filmstar oder Muse. Sie waren Pionierinnen, deren Schaffen bis heute große Relevanz hat. Im Frauenmonat März rückt der WienTourismus auch diese herausragenden Wienerinnen in den Vordergrund und setzt sie auf seinen digitalen Kanälen international in Szene. Dem Thema „Sichtbarkeit der Frau“ widmet sich auch das Technische Museum Wien, das anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Wiener Weltausstellung den ersten Frauenpavillion 1873 beleuchtet. Der damals völlig neue Ausstellungstyp, der zum ersten Mal auch weibliche Erwerbsarten in den unterbürgerlichen Schichten thematisierte, leistete Pionierarbeit im Sichtbarmachen der weiblichen Arbeitswelt. Die Sonderausstellung reiht sich in eine Vielzahl spannender Wien-Highlights von „Vision & Aufbruch – 150 Jahre Wiener Weltausstellung“ – dem Jahresthema des WienTourismus – ein.

