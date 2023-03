Wissen um den allgemeinen Gesundheitszustand: Kostenloser Gesundheitscheck in Apotheken

Wien (OTS) - Vorsorge ist in Bezug auf die eigene Gesundheit besonders wichtig. In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Vorsorgeuntersuchungen in der österreichischen Bevölkerung deutlich zugenommen. In der Aktionswoche des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz haben interessierte Apotheken-KundInnen von 20. bis 25. März 2023 die Möglichkeit, ihren allgemeinen Gesundheitszustand schnell und unkompliziert direkt in 24 ausgewählten Apotheken untersuchen zu lassen.

Es ist allgemein bekannt, dass durch Prävention viele individuelle Gesundheitsrisiken rechtzeitig erkannt und reduziert werden können. Außerdem kann die Früherkennung von Krankheiten deren Heilungschancen verbessern. Oftmals bleiben Symptome jedoch über längeren Zeitraum unerkannt. Aus diesem Grund sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen besonders wichtig. „ Um gesundheitsinteressierten Apotheken-KundInnen in Wien und Umgebung solch einen Gesundheitscheck niederschwellig und unkompliziert zu ermöglichen, bieten wir mit den Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz kostenlose Tests im Rahmen der Testwoche von 20. bis 25. März 2023 an “, erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Früherkennung von Risikofaktoren

In Österreich sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für 38 % aller Todesfälle verantwortlich und zählen somit hierzulande, wie auch weltweit, zu den häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten, obwohl sie größtenteils vermeidbar wären. Von Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Diabetes sind ca. 600.000 ÖsterreicherInnen betroffen. Diabetes-Erkrankungen bleiben oft unerkannt und können langfristig schwerwiegende gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Werden die entsprechenden Risikofaktoren rechtzeitig erkannt und reduziert, kann eine ernsthafte Erkrankung in beiden Fällen oftmals verhindert werden.

Aktionswoche mit Themenschwerpunkt

Bei der Aktionswoche in 24 Apotheken in ganz Wien und Umgebung – unterstützt durch Sandoz – können sich Interessierte kostenlos wichtige Gesundheitswerte bestimmen lassen. Untersucht werden Lungenfunktion, Cholesterinwert, Langzeitblutzucker, Blutdruck sowie BMI und Bauchumfang. Innerhalb weniger Minuten erhalten die TeilnehmerInnen so einen Überblick über ihren Gesundheitszustand und mögliche Risikofaktoren. Die Apothekerinnen und Apotheker geben dazu gerne profunde Ratschläge, und sollte einer der Werte außerhalb der Norm liegen, verweisen sie auf eine weitere Abklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Dieses Angebot dient als niederschwelliger Zugang zur Vorsorge, ersetzt aber nicht die jährliche Vorsorgeuntersuchung bei einem Hausarzt.

Die Aktionswoche ergänzt das Basisangebots des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das Arzt und Apotheke verbindet. Es umfasst die Bereiche Telemedizin, Impfberatung, Komplementärmedizin sowie Medikationsmanagement und geht damit über das durchschnittliche Spektrum einer Apotheke hinaus. So werden KundInnen und PatientInnen unkompliziert, fachlich kompetent und zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut.

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at ganz einfach über die Suchfunktion die nächstgelegene Apotheke finden, deren Angebot checken und sie auch gleich kontaktieren.

Die Partner-Apotheken

Die Gesundheitscheck-Woche mit Beratungsschwerpunkt und kostenlosen Tests wird in diesen Apotheken zu finden sein:

• Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

• Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

• Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

• Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

• Wienerberg Apotheke, Tesarekplatz 1, 1100 Wien

• Die Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

• Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

• Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

• Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Straße 139, 1130 Wien

• Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

• Sonnschein-Apotheke, Witzelsbergergasse 26, 1150 Wien

• Adler Apotheke, Kirchstettnergasse 36, 1160 Wien

• Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

• Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

• St. Martin Apotheke, Jörgerstr. 24, EKZ, 1170 Wien

• Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

• Apotheke zur guten Hoffnung, Rathstraße 16, 1190 Wien

• Albarelli-Apotheke, Muthgasse 24-26, 1190 Wien

• Beethoven-Apotheke, Heiligenstädterstr. 82, 1190 Wien

• Billroth-Apotheke, Billrothstraße 39, 1190 Wien

• Citygate Apotheke, Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien

• Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

• Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

• Apotheke Mistelbach, Hauptplatz 36, 2130 Mistelbach

Mehr Informationen auch unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

