BezirksZeitung holt Wienerinnen vor den Vorhang

Die BezirksZeitung und W24 suchen gemeinsam mit Moderatorin Mel Merio 23 Wiener Heldinnen.

Wien (OTS) - Ob jung oder alt, ob Krankenpflegerin, Verkäuferin, Lehrerin oder Hausfrau: Gemeinsam mit der Moderatorin, DJane und Initiatorin der „Lovemore Awards“ Mel Merio und dem TV-Sender W24 sucht die BezirksZeitung Alltagsheldinnen. Das neue Format „Wiener Heldinnen“ holt Frauen vor den Vorhang, die im Verborgenen Unglaubliches schaffen.

„Mir ist es ein Anliegen, dem Wirken und Schaffen von Frauen eine Plattform zu bieten und sie zu ehren und zu feiern. Denn wir sind alle Heldinnen“, verrät Moderatorin Mel Merio.

Gesucht werden 23 Heldinnen – eine aus jedem Wiener Bezirk. Dabei können alle Wienerinnen und Wiener auf meinbezirk.at/wienerheldinnen ihre ganz persönlichen Heldinnen nominieren.

„Wer, wenn nicht wir als BezirksZeitung, schafft es, gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern diese stillen Heldinnen des Alltags ausfindig zu machen und vor den Vorhang zu holen“, freut sich Nikki Gretz-Blanckenstein, Chefredakteurin der BezirksZeitung, über die gemeinsame Aktion.

Aus allen Nominierungen wird eine Jury bestehend aus Mel Merio, der BezirksZeitung und W24 23 Heldinnen auswählen, die sowohl in der BezirksZeitung als auch auf W24 in emotionalen Porträts vorgestellt werden. Wir begleiten die Heldinnen in ihrem Alltag und zeigen auf, was sie für unsere Gesellschaft leisten.

„Von den Heldinnen des Alltags, die sich für andere starkmachen, ist viel zu selten die Rede. Wir wollen mit Wiener Heldinnen auf W24 Frauen eine Plattform bieten und sind stolz auf dieses neue Format“, so W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

Lesen und sehen kann man die Porträts der Ausnahmefrauen ab 19. März 2023 in der BezirksZeitung und auf W24.

Die BezirksZeitung, eine Marke der RMA, erscheint wöchentlich mit 23 Bezirksausgaben.

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Wien

Nicole Gretz-Blanckenstein

Chefredakteurin der BezirksZeitung

M +43/664/80 666 5601

nicole.gretz-blanckenstein @ regionalmedien.at

MeinBezirk.at