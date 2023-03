AVISO Pressekonferenz: "City Retail Healthcheck 2023": Jahresbilanz der Geschäftsflächen- und Leerstands-Entwicklung in Österreich

Handelsverband und Standort + Markt laden zur gemeinsamen hybriden PK am 16. März. Im Fokus steht die handelstechnische Verfassung der heimischen Städte.

Wien (OTS) - Seit 2013 erfasst Standort+Markt in den 20 größten österreichischen Städten Österreichs einmal jährlich sämtliche innerstädtische Geschäftsflächen – und verfügt damit über ein unabhängiges Monitoring zum Zustand und den Veränderungen der heimischen Ballungszentren. In unserer Pressekonferenz am 16. März erhalten Sie einen schonungslosen Einblick in den Gesundheitszustand der Shopflächen in den größten Städten des Landes.

Die Schwerpunkte in der diesjährigen Pressekonferenz liegen bei den folgenden Fragen:

Haben 3 Jahre Pandemie und 1 Jahr Teuerungskrise bei den Geschäftsflächen in Österreich Spuren hinterlassen?

Hat sich der Angebots-Mix (Handel, Gastro, körpernahe Dienstleistungen) der Innenstädte erneut verändert?

Welche Auswirkungen haben Digitalisierung und eCommerce auf ausgewählte Branchen wie Mode, Elektor oder den stationären Möbelhandel?

Haben größere Städte stärker gelitten als Innenstadtbereiche in Kleinstädten?

Wie geht es den Tourismus-Hochburgen Wien, Salzburg und Innsbruck?

Wie haben sich die Geschäfte und der Leerstand in ganz Österreich entwickelt?

Seien Sie am Donnerstag, 16. März, ab 09:30 Uhr live vor Ort im Presseclub Concordia oder alternativ im ZOOM-Livestream mit dabei, wenn Standort+Markt den "S+M City-Retail Healthcheck für Österreich" präsentiert. Der Handelsverband wird die Pressekonferenz begleiten und die Studienergebnisse aus der Perspektive des heimischen Einzelhandels interpretieren.

Ihre Gesprächspartner:

Hannes Lindner , Geschäftsführer, Standort+Markt

, Geschäftsführer, Standort+Markt Roman Schwarzenecker , Gesellschafter und Prokurist, Standort+Markt

, Gesellschafter und Prokurist, Standort+Markt Rainer Will, Geschäftsführer, Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Presseclub Concordia teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen.

Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte zeitnah per Mail an: michaela.kroepfl@handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: City-Retail Healthcheck 2023

Live vor Ort im Presseclub Concordia oder virtuell via ZOOM

(Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Datum: 16.03.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

