Weltfrauentag: Biergenuss ist (auch) weiblich

Bier wurde lange als reines Männergetränk gesehen – was historisch falsch ist und faktisch täglich widerlegt wird.

Linz (OTS) - "Bier war traditionell weltweit in Frauenhand – das Brauen ein ursprünglich weibliches Handwerk. Das Bierkränzchen war sogar ein Vorläufer des Kaffeekränzchens. Und auch heute zeigen uns die Zahlen aus dem aktuellsten Bierkulturbericht: Der bierige Unterschied zwischen Männern und Frauen ist kleiner, als viele annehmen“, erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & ESG Sustainability bei der Brau Union Österreich.

So sehen etwa sowohl Männer als auch Frauen den Stellenwert von Bier für die österreichische Getränkekultur auf sehr hohem Niveau – 89 Prozent der Männer äußern sich hier positiv, im Vergleich zu 83 Prozent der Österreicherinnen. Auch punkto Konsum- und Kaufverhalten zeigt sich hier eine Annäherung.

Konsum- und Kaufverhalten

Das Konsumverhalten weist noch eine Schere auf, nähert sich aber an. Dreiviertel der Männer (74%) und nicht ganz die Hälfte der österreichischen Frauen (46%) trinken regelmäßig Bier. Im Jahr 2020 lag hier das Verhältnis noch bei 77 zu 41 Prozent.

Beim Kaufverhalten ist der Unterschied noch geringer: 69 Prozent der Männer kaufen zumindest 1x pro Monat oder häufiger Bier für den Haushalt ein, bei den Frauen sind es 60 Prozent. Bei den Damen sind konkrete Planungen eher Kaufmotiv für Bier – so geben 16 Prozent an, Bier nur zu bestimmten Anlässen zu kaufen (im Vergleich zu 9 Prozent bei den Herren).

Wenn Frauen Bier trinken, greifen sie am häufigsten zu Märzen (45%), Pils (34%) und – ex aequo – Weizen oder Zwickl (je 32%). Satte 20 Prozent der Damen greifen auch gern zu Schwarzbier – damit trinken sie dies lieber als die Herren Österreicher, die nur zu 16% eine entsprechende Vorliebe angeben. Auch bei Biermischgetränken haben die Österreicherinnen die Nase vorne – sie geben zu 55 Prozent an, gerne zu den fruchtig-bierigen Radlern zu greifen, bei den Männern sind es 45 Prozent.

Verantwortungsvolle Bierkultur im Fokus

Die befragten Österreicherinnen legen auch mehr Wert auf eine verantwortungsvolle Bierproduktion, insbesondere die Vermeidung von langen Transportwegen, Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei der Produktion und energiesparende Produktionsanlagen sind ihnen wichtiger als den Herren. Das Interesse der Damen ist größer als jenes der Herren zur Herkunft der bierigen Rohstoffe, zum Recycling der Flaschen, Dosen, Verpackungen und zu den Transportwegen zu und von der Brauerei – in all diesen Dimensionen wünschen sie sich auch noch mehr Informationen.

Diese Zahlen gehen aus dem aktuellen Bierkulturbericht hervor, wofür die Brau Union Österreich jährlich beim Market Marktforschungsinstitut eine repräsentative Studie in Auftrag gibt, um aktuellen Entwicklungen und Trends in der österreichischen Bierkultur auf den Grund zu gehen. Den gesamten Bericht gibt es online unter www.brauunion.at/bierkultur

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & ESG

Pressesprecherin

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0664 838 1864

E-Mail:g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Corporate Affairs

Biersommelière

Tel.: 0664 838 1766

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at