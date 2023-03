Gesundheitsversorgung von Frauen mit Behinderungen mangelhaft

Frauen erleben Nachteile in der Gesundheitsversorgung. Für Frauen mit Behinderungen gilt das in verschärftem Ausmaß. Barrierefreie Ordinationen und Behandlungen sind nicht selbstverständlich. Am gefährlichsten ist jedoch, dass wir Frauen mit Behinderungen oftmals nicht als kompetente Patientinnen wahr- und ernstgenommen werden.

Heidemarie Egger, Leiterin Kompetenzteam Frauen mit Behinderungen

