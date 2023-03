Weltfrauentag: Volksanwaltschaft ruft Frauen auf, stärker von ihrem Recht auf Recht Gebrauch zu machen

Volksanwaltschaft prüft alle Beschwerden kostenlos

Wien (OTS) - „Ich möchte die Frauen ermutigen sich mehr zu trauen. Nach wie vor sind es vor allem die Männer, die sich an uns wenden“, so Volksanwältin Gaby Schwarz. Schwarz weiter: „Die hohe Zahl der Beschwerden, die an uns herangetragen werden, zeigt, dass die Menschen unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Es ist daher zwingend notwendig, auch die Frauen zu ermutigen, vermehrt von ihrem Recht auf Recht Gebrauch zu machen.“

Die Gründe, warum sich weniger Frauen als Männer an die Volksanwaltschaft wenden, sind vielfältig. Einerseits sind sie in manchen Prüfbereichen weniger betroffen, wie etwa beim Strafvollzug. Andererseits hindern sie womöglich Ängste vor hohen Prozesskosten daran, eine Beschwerde einzureichen.

Volksanwalt Achitz: „Wir als Volksanwaltschaft stehen allen Menschen, die ein Problem mit einer Behörde haben, selbstverständlich kostenlos zur Seite. Es gibt keine finanziellen Hürden, wenn man sich an uns wenden möchte.“

Ein vorgegebenes Wirkungsziel der Volksanwaltschaft ist, dass der österreichweite Frauenanteil bei den Beschwerdeführenden gehoben wird. „Das Verhältnis bei den Beschwerden ist nicht ausgeglichen. In manchen Bundesländern reicht der Anteil der Beschwerdeführerinnen noch lange nicht an jenen der Männer heran“, so Volksanwalt Rosenkranz.

„Die Volksanwaltschaft ist für alle da, die Probleme mit der öffentlichen Verwaltung haben. Dennoch sind Frauen, die bei uns Hilfe suchen, nach wie vor in der Unterzahl, und das gilt es zu ändern“, so Volksanwältin Schwarz abschließend.

Die Volksanwaltschaft ist telefonisch unter der kostenlosen Servicenummer 0800 / 223 223 oder per E-Mail unter post@volksanwaltschaft.gv.at zu erreichen.

Alle weiteren Informationen zu den Kontaktmöglichkeiten finden sie hier







Rückfragen & Kontakt:

Volksanwaltschaft

Mag. Agnieszka Kern, MA

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 (0) 1 515 05 - 204

agnieszka.kern @ volksanwaltschaft.gv.at

www.volksanwaltschaft.gv.at