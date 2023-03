Pants 2.0: Die zweite Generation der Reboots Recovery Pants

Die Regeneration, die perfekt auf dich abgestimmt ist (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Regeneration ist hochindividuell. Nicht ohne Grund entwickeln Trainer eigene Regenerations- und Trainingspläne für jeden einzelnen Sportler einer Mannschaft. Um die regenerative Kompressionsmassage in den Reboots Recovery Pants ebenfalls individueller gestalten zu können, rüttelt der führende europäische Anbieter für Recovery Boots und Pants den Markt erneut mit einer Innovation auf.

One Size hat noch nie so perfekt gepasst

Die neuen Reboots Recovery Pants 2.0 sind effizienter, wirksamer und stylischer als ihre Vorgänger und in ihrer Form einzigartig auf dem Markt. Der Beinumfang kann erstmals durch je drei separate Reißverschlüsse für Ober- und Unterschenkel an die individuelle Beinanatomie angepasst werden. Dadurch kommt der Druck bei Beinen unterschiedlichen Umfangs dennoch gleich an und die Massagequalität wird gesteigert. Durch den perfekten Sitz und überlappende Luftkammern, ist das Volumen pro Kammer so optimiert, dass mehr Massagedurchläufe in gleicher Zeit möglich sind. Die Dynamik spiegelt sich auch in dem Design wider und verleiht den Pants 2.0 in Carbonoptik das gewisse Extra.

Sportstars wie Pedri González (Fußball), Anne Haug (Triathlon) oder Leon Vockensperger (Snowboard) haben Reboots bereits fest in ihre Regenerationsroutine integriert und profitieren dadurch von einer verkürzten Erholungszeit, reduziertem Entzündungsrisiko, höherer Beweglichkeit und verringertem Leistungsabfall.

Das neue Dream-Team

Reboots Go Lite ist leiser, leichter, kleiner und smarter als alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Kompressionsmassage-Geräte. Bisher war das kompakte Steuergerät nur mit Boots nutzbar. In Kombination mit den neuen Reboots Pants 2.0 bietet die erste 4-Kammer-Pants auf dem Markt maximale Massage-Power für Beine und Gesäß zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der Kombination aus Größe, Funktionsumfang, Farbe und Form des Gerätes verbindet es ein modernes Design mit einfacher und intelligenter Bedienbarkeit und ermöglicht so ein einzigartiges Regenerationserlebnis. Mit der Reboots App kann die Regenerationsmassage komfortabel über das Smartphone gesteuert werden.

Die neuen Pants 2.0 für Reboots Go Lite sind zu einem Preis von 349€ unter reboots.com erhältlich. Beim Kauf im Set mit den Reboots Go Lite sparen Kunden zum Launch 100€ (699€ statt 799€). Eine Lieferung ist in alle Länder der EU möglich. Mehr Informationen finden Sie hier: https://reboots.com/products/reboots-pants-2-0-zubehor

Presse Kit: https://bit.ly/3EIElXj

Interesse an einem Test?

Du bist Journalist und möchtest unsere neuen Reboots Pants 2.0 testen? Kein Problem! Wir schicken dir gerne ein Test Sample zu. Setze dich einfach mit uns in Verbindung.

Rückfragen & Kontakt:

Georgina Gerasimidis, pr @ reboots.com, +4915737949504