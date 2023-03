Vorsorglicher Produktrückruf von Ziegenkäseprodukten

Wien/Baden (OTS) - Privatkäserei Hinke ruft Produkte zurück

Aufgrund der Rückmeldungen einer Kundin, die von gesundheitlichen Problemen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verzehr eines unserer Rohmilchkäse berichtete, rufen wir vorsorglich sämtliche von uns erzeugten Produkte zurück.

Betroffen sind folgende Produkte:

Ziegenfrischkäse natur,

Ziegenfrischkäse mit Pfeffer und Korinthen,

Ziegenrolli mit Schnittlauch und

Ziegencreme mit Früchten,

die am Freitag 3.3. in Baden am Genussmarkt und am Samstag 4.4. in Wien am Naschmarkt, Karmelitermarkt und Kutschkermarkt verkauft wurden. Andere Chargen sind nicht betroffen.

Es handelt sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bis jetzt wurde noch keine Kontamination festgestellt, die Untersuchungen laufen aber bereits.



Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden, die genannten Produkte nicht zu konsumieren.

Die betroffene Ware können Sie gerne zu unseren Marktständen zurückbringen, sie erhalten natürlich auch ohne Rechnung Ersatz.



Fragen beantworten wir gerne unter der Telefonnnummer 0699/10048571 oder per mail an office @ hinke.at

Rückfragen & Kontakt:

Helwin Hinke

Tel. 0699/10048571

office @ hinke.at