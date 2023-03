Volkshilfe NÖ: 600 MitarbeiterInnen beim gemeinsamen Tag

VolkshelferInnen treffen sich zum Austausch

Wiener Neustadt / Schwechat (OTS) - Das Kabarett von Kinderarzt Omar Sarsam und die Verlosung eines Renault waren zwei Höhepunkte des heurigen Mitarbeiterinnen-Tages im Schwechater Multiversum am Samstag, 4. März 2023. Über 600 hauptamtliche MitarbeiterInnen der Volkshilfe NÖ und ihrer gemeinnützigen BetriebsgmbH SERVICE MENSCH trafen sich zum gemeinsamen Informationsaustausch und genossen das Miteinander.

Volkshilfe NÖ Präsident Prof. Ewald Sacher, Geschäftsführer Gregor Tomschizek, ProkuristInnen Maria Panzenböck-Stockner, Wolfgang Scharmitzer und Peter Rehak freuten sich über hochrangige Gäste wie Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Sozialstadträtin Vera Edelmayr und Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser. Auch der ehemalige AMS-NÖ-Landesgeschäftsführer und designierte Landesrat Sven Hergovich nahm sich Zeit um sich ausführlich für die Arbeit der MitarbeiterInnen zu bedanken.

Volkshilfe NÖ-Präsident Prof. Ewald Sacher forderte in seiner weiteren Funktion als Volkshilfe Österreich Präsident die Vereinheitlichung der Pflege- und Kinderbetreuungssysteme in ganz Österreich, deren ausreichende Finanzierung und das Recht auf Kinderbetreuung.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig betonte, dass wir gemeinschaftlich Überlegungen anstellen müssen, wie wir neue Formen der Kinderbetreuung schaffen und wie wir die mobile Pflege und Betreuung aufwerten können, damit Menschen zuhause bleiben können.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser forderte die Bundesregierung auf, nicht nur anzukündigen, sondern wirklich alles zu unternehmen, damit mehr Menschen in den Beruf einsteigen, sowohl in der Pflege als auch Kinderbetreuung.

Nach einem fachlichen Informationsteil und dem Vortrag „Gelassen & entspannt den Arbeitsalltag meistern“ von Natalia Ölsböck am Vormittag folgte am Nachmittag das Kabarett „Oh, du Andere!“ von Omar Sarsam. Verlosungen lockerten das Programm auf. Hauptpreis war ein Renault Twingo, der an die Ergotherapeutin Andrea Palmetzhofer aus dem Team Melk ging.

Die Volkshilfe NÖ besteht seit 1947. In ihrer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft SERVICE MENSCH GmbH sind derzeit rund 1.700 Frauen und Männer angestellt. Sie sind in den Bereichen Angebote für SeniorInnen sowie Kids & Family, Arbeit & Integration und Verwaltung tätig.

