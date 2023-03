Wahlen im Wandel der Zeit

Symposium zu Ehren von Ministerialrat Mag. Robert Stein anlässlich seines Ruhestands

Wien (OTS) - Am 1. März 2023 ging ein Mann in Pension, der sein ganzes Berufsleben dem Schutz und der Sicherung unserer demokratischen Rechte gewidmet hat. Robert Stein, der Leiter der Abteilung Wahlangelegenheiten des österreichischen Innenministeriums, spielte mit seiner umfassenden Erfahrung und Fachkenntnis eine wichtige Rolle bei der Organisation und Durchführung von Wahlen in Österreich.

Robert Stein war verantwortlich für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Volksbegehren in Österreich, einschließlich der Nationalratswahlen und der Wahlen zum Europäischen Parlament. Er sorgte in enger Zusammenarbeit mit anderen Regierungsbeamt*innen und Parteiführer*innen dafür, dass die Wahlverfahren fair und transparent ablaufen und dass die Stimmen aller Wählerinnen und Wähler korrekt gezählt wurden. Er war auch in Ländern und Gemeinden bei deren Wahlen ein stets willkommener und nachgefragter Experte.

Seine Arbeit trug dazu bei, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das demokratische System zu stärken und die Grundlage für eine stabile Regierung in Österreich zu schaffen.

Ihm zu Ehren wird am 28. März 2023 ein Abschiedssymposium abgehalten:

Wahlen im Wandel der Zeit - Symposium zu Ehren von Ministerialrat Mag. Robert Stein anlässlich seines Pensionsantritts

Aus Anlass der Pensionierung des langjährigen Leiters der Wahlabteilung des Innenministeriums veranstaltet die OCG ein wissenschaftliches Symposium mit Fokus Wahlen.

Agenda

Begrüßung durch Wilfried Seyruck, Präsident der OCG

Fachvortrag Steffen KIRSCH, M.A. (Büroleiter MdL Dr. Becker sowie Fraktionsvorsitzender CDU Remseck): Vermehrter Einsatz der Briefwahl – Chancen und Risiken

Fachvortrag Prof. Dr. Arne PAUTSCH (HS Ludwigsburg): Wahlprüfungsrecht in Deutschland - Reformbedarf?

Fachvortrag Prof. Dr. Robert MÜLLER-TÖRÖK (HS Ludwigsburg): E-Voting – Ein Blick in die Zukunft



Paneldiskussion Entwicklung des Wahlrechts in Österreich in der Ära Stein – Rückblick, Ausblick, Reformbedarf

Panel-Teilnehmer*innen:

Dr. Friedhelm Frischenschlager (Bundesminister für Landesverteidigung a. D.)

Hon.-Prof. Dr. mult. Rudolf Müller (Senatspräsident des VwGH i.R., Mitglied des VfGH i.R.)

Mag. Daniela Musiol (Abg. z. NR a. D.)

MinR Mag. Robert Stein



Moderation: Mag. Gregor Wenda (BMI)

Datum: 28. März 2023, ab 17 Uhr

Ort: Österreichische Computer Gesellschaft - Zemanek-Saal, Wollzeile 1, A-1010 Wien

Um Anmeldung unter Wahlen im Wandel der Zeit - Ein Symposium zu Ehren von Robert Stein | OCG Website wird gebeten.

