OSCARS – Die Nacht 2023: Mit ORF 1 live durch die Gala-Nacht

Dazu: Brad-Pitt-Porträt, Filme, „kulturMontag“ und mehr

Wien (OTS) - Wenn es in der Nacht von Sonntag, dem 12. März 2023, auf Montag, den 13. März, wieder heißt „… and the Oscar goes to …“ ist das Publikum von ORF 1 live dabei: Bereits ab 20.15 Uhr stimmen Quentin Tarantinos starbesetzter und Oscar-prämierter Streifen „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Brad Pitt und das Porträt „Die Revanche eines Sexsymbols“ (22.50 Uhr) über den Schauspielstar auf die große Gala ein. ORF III zeigt ab 22.15 Uhr die „zeit.geschichte“-Trilogie „Die Öscars“ von Christian Reichhold. Um 23.45 Uhr übernehmen in ORF 1 Filmexpertin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath: Zum Auftakt analysieren sie in „OSCARS – Die Nacht 2023 – Die Favoriten“, welche Filme die besten Chancen auf Auszeichnungen haben. Um 0.30 Uhr geht’s live auf den „Red Carpet“ bevor schließlich um 1.00 Uhr „Die Show“ beginnt. Am Tag nach der Oscar-Verleihung, am 13. März, bringt der „kulturMontag“ um 22.30 Uhr in ORF 2 einen Nachberichtet und schaltet live zu ORF-Filmchef Christian Konrad nach Los Angeles, der die 95. Oscar-Gala Revue passieren lässt.

Der Ablauf der Oscar-Nacht in ORF 1 (Sonntag, 12. März 2023)

„Once Upon a Time in Hollywood” (20.15 Uhr)

Oscars für Brad Pitt und das beste Szenenbild: Quentin Tarantinos Meisterwerk erzählt in „Once Upon a Time in Hollywood“ die Geschichte eines abgehalfterten Westernserien-Helden (Leonardo DiCaprio), der gemeinsam mit seinem Stunt-Double (Brad Pitt) mit allen Mitteln gegen den verblassenden Ruhm kämpft. Auf ihrem vermeintlichen Weg zurück nach oben treffen die beiden auf Hollywood-Legenden wie Bruce Lee und Sharon Tate. Doch die Ära des klassischen Hollywoods liegt 1969 in den letzten Zügen – der Vietnam-Krieg und die aufkommende Hippie-Kultur machen sich auch im Filmgeschäft bemerkbar. Mit diesem Film setzte Regie-Superstar Quentin Tarantino dieser Zeit des sozialen Umbruchs in Los Angeles und Hollywood sowie dem Kino und Fernsehen ein filmisches Denkmal. Dafür holte er seine Stars aus „Inglourious Basterds“ und „Django Unchained“ – Brad Pitt und Leonardo DiCaprio – gemeinsam mit weiteren Schauspielgrößen wie u. a. Margot Robbie, Margaret Qualley, Al Pacino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Kurt Russell, Rafal Zawierucha, Luke Perry und Mike Moh vor die Kamera und lieferte außerdem das Drehbuch.

„Brad Pitt: Die Revanche eines Sexsymbols“ (22.50 Uhr)

Mit seinem Spielfilm-Debüt im Roadmovie „Thelma & Louise“ wurde Brad Pitt über Nacht zum Superstar – weniger wegen seiner schauspielerischen Leistung als wegen seines Sexappeals. Was dem Schauspieler zunächst Ruhm und Heerscharen kreischender weiblicher Fans einbrachte, sollte nunmehr an ihm kleben bleiben wie Pech. Das Regieduo Adrien Dénouette und Thibaut Sève zeichnet im Filmporträt „Die Revanche eines Sexsymbols“ nach, wie sich Brad Pitt über drei Jahrzehnte gegen das Image des „Posterboys“ zur Wehr zu setzen versuchte – aber auch gegen seine eigene Eitelkeit. Die Doku zeichnet sämtliche Stationen des Stars nach – von seinen Anfängen in Seifenopern bis hin zu seiner Oscar-gekrönten Rolle in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time… in Hollywood“.

„OSCARS – Die Nacht 2023 – Die Favoriten“ (23.45 Uhr)

„And the Oscar goes to...” – in der Nacht vom 12. auf 13. März lüftet die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ ihre Geheimnisse, wer heuer eine der begehrten Filmtrophäen mit nach Hause nehmen darf. Zum 95. Mal werden die Academy Awards verliehen, mittlerweile in mehr als 30 Kategorien. Schauplatz ist auch heuer wieder das Dolby Theatre. Bevor der Rote Teppich für die Stars freigegeben wird, berichten Lillian Moschen und Alexander Horwath aus dem ORF-Studio unter anderem darüber, welche Chancen die für einen Oscar nominierte Innsbrucker Filmeditorin Monika Willi tatsächlich hat, im von ihr gestalteten und bereits vielfach ausgezeichneten Film „Tár“ von Regisseur Todd Field brilliert Cate Blanchett als Dirigentin.

Auch der junge Wiener Schauspieler Felix Kammerer – derzeit etwa auch am Wiener Burgtheater zu sehen – könnte indirekt zu Oscar-Ehren kommen, spielt er doch die Hauptrolle in dem bereits bei den „British Academy Film Awards“ siebenfach ausgezeichneten Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“. Der Film ist in insgesamt neun Kategorien für einen Academy Award nominiert, unter anderem als „Bester Film“ und als „Bester internationaler Film“. ORF-Filmexperte Christian Konrad berichtet aus Los Angeles, trifft Monika Willi und Felix Kammerer vor Ort zum Interview und meldet sich live vom Roten Teppich.

Welche Filme haben die besten Chancen zu gewinnen? Mit elf Nominierungen gehört „Everything Everywhere All at Once“ zu den großen Favoriten, ebenso wie „The Banshees of Inisherin“ oder „Elvis“, der mit acht Nominierungen ins Rennen geht. Lillian Moschen und Alexander Horwath spüren im Studio Skandalen und Aufregern nach und diskutieren darüber, welchen Paradigmenwechsel Streamingdienste und Pandemie dem Internationalen Filmbusiness und dem Kino beschert haben.

„OSCARS – Die Nacht 2023 – Red Carpet“ (0.30 Uhr)

Ab 0.30 Uhr steht die ORF-Oscar-Nacht ganz im Zeichen der großen Stars, zahlreiche Hollywood-Größen werden auf dem Roten Teppich vor dem Dolby Theatre erwartet. Welche Themen werden dort debattiert? Mit welchen Erwartungen gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure und Filmeditoren, Komponisten oder Tonmeister in diesen Abend? Die Antworten gibt es live direkt vom Red Carpet.

„OSCARS – Die Nacht 2023 – Die Show“ (1.00 Uhr)

Der „Oscar“ ist 34 cm groß, 3,85 kg schwer, besteht aus Bronze und ist mit 24-karätigem Gold überzogen. Muskelkraft ist demnach ab 1.00 Uhr gefragt, wenn die große Preisverleihung beginnt. Moderiert wird die Show heuer bereits zum dritten Mal von US-Starmoderator Jimmy Kimmel. Es sei „entweder eine Ehre oder eine Falle“ zum dritten Mal für die Verleihung der Academy Awards angefragt worden zu sein, kommentierte Jimmy Kimmel im Vorfeld seinen Auftritt, seine Schlagfertigkeit wird er bei der dreistündigen Live-Show unter Beweis stellen müssen. Welche Tränen fließen, welcher Jubel durchs Dolby Theatre rauscht und welche politischen Statements dieses Jahr bei der Gala zu hören sein werden, analysieren und kommentieren Lillian Moschen und Alexander Horwath live im Studio.

Rahmenprogramm zur Oscar-Nacht: Prämierte Hollywood-Filme, „Öscars“ in ORF III und Julie-Andrews-Porträt in der „matinee“

Bereits am Freitag, dem 10. März, steht um 0.35 Uhr die Filmbiografie „I, Tonya“ auf dem Programm – Allison Janney wurde 2018 für ihre Rolle der Mutter von Eiskunstläuferin Tonya Harding mit dem Oscar als „Beste Nebendarstellerin“ ausgezeichnet – danach folgt „Call Me By Your Name“ (2.30 Uhr; Bestes adaptiertes Drehbuch). Am Samstag, dem 11. März, startet das Oscar-Programm in ORF 1 um 20.15 Uhr mit dem elffach ausgezeichneten Filmmeisterwerk „Titanic“, gefolgt von „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ (23.20 Uhr) – zwei Oscars für das Beste adaptierte Drehbuch und den Besten Nebendarsteller Michael Caine –, und „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ (1.15 Uhr; Oscar für Hauptdarstellerin Olivia Cole).

Am Sonntag, dem 12. März, zeigt die ORF-„matinee“ um 9.50 Uhr in ORF 2 das Porträt von Oscar-Preisträgerin „Julie Andrews – Unvergessene Mary Poppins“. ORF III zeigt einstimmend auf die diesjährige Verleihung der Academy Awards ab 22.15 Uhr die „zeit.geschichte“-Trilogie „Die Öscars“ von Christian Reichhold: eine 2016 entstandene Rückschau auf rund 90 Jahre österreichischer Filmgeschichte, die 2015 auch als Buch erschienen ist.

Oscar-Berichterstattung in den ORF-Radios

Die Oscars 2023 in Ö1: Ö1 informiert im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung bereits im Vorfeld der Oscar-Verleihung 2023 über Trends und Favoriten. Am Montag nach der Oscar-Nacht, dem 13. März, stehen „Ö1 Musik für Morgenmenschen“ und „Guten Morgen mit Ö1“ ganz im Zeichen der Academy Awards: Unter dem Motto „Guten Morgen Hollywood“ wird ab 5.03 Uhr ausschließlich Filmmusik gespielt. Ausführliche Berichterstattung über die Preisträgerinnen und Preisträger sowie Analysen der Ergebnisse gibt es am Montag, dem 13. März, den ganzen Tag über in den Ö1-„Journalen“ und im Ö1-„Kulturjournal“ ab 17.09 Uhr.

Die Oscars 2023 im Hitradio Ö3: Am Morgen nach der Verleihung der begehrtesten Filmpreise der Welt (Montag, 13. März) analysieren die Ö3-Filmexperten im „Ö3-Wecker“ (5.00 bis 9.00 Uhr) die diesjährige Oscar-Nacht: P. A. Straubinger gibt einen Überblick über die Filme und Preisträger/innen, Max Bauer präsentiert die Showhighlights der 95. Academy Awards.

Die Oscars 2023 in Radio FM4: Die FM4-Oscar-Spezialisten Pia Reiser und Philipp Emberger bleiben die ganze Nacht auf, um in der „FM4 Morning Show“ am Montag, dem 13. März, über die Preisverleihung zu berichten. Der „FM4 Film Podcast“ widmet sich am 13. März ganz aktuell der Oscarverleihung, und auf fm4.ORF.at wird es eine launige Nachbetrachtung der Ereignisse rund um den begehrten Hollywoodpreis zu lesen geben.

Die „Oscars“ im ORF.at-Netzwerk, ORF TELETEXT und auf Flimmit

Oscar-nominierte und -prämierte Titel der vergangenen Jahre können Filmfans auch auf Flimmit (www.flimmit.at) streamen. Außerdem drückt das gesamte Flimmit-Team Monika Willi die Daumen und widmet ihr eine eigene Kollektion mit Highlights ihrer bisherigen Arbeiten, darunter „Nordrand“, „Böse Zellen“, „Whores’ Glory“ und „Wilde Maus“.

Das ORF.at-Netzwerk informiert in der Oscar-Nacht brandaktuell über das Geschehen, stellt die prämierten Filme, Stars und Filmemacher/innen vor und berichtet detailliert über die Highlights der Gala. Auch der ORF TELETEXT informiert ausführlich über die Oscar-Nacht und präsentiert alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie prämierten Filme.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at