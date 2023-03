Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 mit rund 45.000 Besuchern

Fact Box – die wichtigsten Daten der Austrian Boat Show 2023 im Überblick

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Mit rund 45.000 Besuchern, der vollen Dichte an Ausstellern und vielen Premieren und Neuheiten in allen Bereichen des Wassersports ist das Comeback der BOOT TULLN 2023 perfekt gelungen Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer

44.782 Besucher

Größtes Angebot an Elektrobooten und Elektromotoren

Weltpremieren Elektroboote: Performance e801, K-700 als Electric-Jet Version, K-750 SkiMachine, Ultralight K-450 als Electric-Jet Version

European Power Boats of the Year: De Antonio 36 OPEN, Parker 780 Escape, Jeanneau Cap Camarat 10.5 CC

Europa-Premiere: Centurion RI 265

Eine Vielzahl an Österreich-Premieren.

Die längste ausgestellte Segelyacht: Hanse 510

Volles Sortiment an nautischem Zubehör, Marinas und Charter, jede Menge Funsport

Schnuppertauchen

Mehr als 130 Vorträge auf vier Bühnen

Die 50. Auflage der „Austrian Boat Show - Boot Tulln“ begeisterte nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder alle Besucher und Aussteller. Rund 45.000 Wassersportfans aus Österreich und den angrenzenden Ländern stürmten die Messe und erlebten „Wassersport Total“: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör. Mit einer Vielzahl an Premieren und Höhepunkten wie dem schnellsten Elektroboot und der längsten Segelyacht und einem umfassenden Vortragsprogramm ist ein beeindruckender Start in die Wassersportsaison gelungen. 360 Aussteller aus insgesamt 21 Nationen waren wieder von der Qualität der Messe und ihrer Besucher begeistert.

Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser zieht eine sehr positive Bilanz: „ Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Mit rund 45.000 Besuchern, der vollen Dichte an Ausstellern und vielen Premieren und Neuheiten in allen Bereichen des Wassersports ist das Comeback der BOOT TULLN 2023 perfekt gelungen .

Messeleiterin und Prokuristin Mag. (FH) Michaela Brunner ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden:"Die Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 war nach der zweijährigen Pause wieder ein voller Erfolg. Wir haben von unseren Ausstellern sehr gutes Feedback erhalten. An allen Messetagen war eine positive und gute Stimmung zu spüren – die Austrian Boat Show hat ihre Position als führende Fachmesse für Boot- und Wassersport im Herzen Europas erneut bestätigt."

Aussteller zeigten sich mit Messeverlauf sehr zufrieden:

„Dieses Mal hat die Messe richtig gezündet, wir haben hier sehr viele Anfragen bekommen und auch direkt Käufe abschließen können. Die Frequenz an Interessenten war an unserem Messestand sehr hoch und die Stimmung der Besucher war durchwegs positiv. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder hier sein werden.“, Karsten Baas von Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co. KG.

„Wir sind zum ersten Mal auf der Austrian Boat Show. Als Saxdor Händler für Österreich ist unser Unternehmen neu am Markt daher ist es uns wichtig hier auszustellen. Wir sind mit der Anzahl der Besucher und mit dem Ergebnis unseres Messeauftritts sehr zufrieden. Natürlich haben wir vor auch in Zukunft auszustellen und nächstes Jahr mit neuen Modellen wiederzukommen.“ , Barbara Kosmac von VRTINC NAVTIKA d.o.o.

„Die BOOT TULLN ist eine absolut wichtige Messe für den gesamten kroatischen, süddeutschen, slowenischen Raum. Diesbezüglich ist sie eine unerlässliche Messe für uns, die wir besonders aufgrund der Dauer sehr schätzen. Sie bietet vier intensive Tage. Unsere Zielgruppe sind extrem sportlich orientierte Bootsfahrer, wir gelten schließlich auch als Porsche auf dem Wasser. Auch diese Zielgruppe ist in Tulln vertreten. Wir stellen dieses Jahr das zurzeit schnellste Elektroboot der Welt für den Privatgebrauch aus. Das ist eine echte Weltpremiere. Dafür ist das Pflaster Tulln und Österreich als der Markt für Elektromobilität absolut einzigartig.“, Stefan v. Klebelsberg von PERFORMANCE Marine.

„Der direkte Kontakt mit den Kunden auf der Messe ist für uns als Unternehmen interessant. Hier trifft man den Kunden persönlich und tritt nicht nur per Telefon oder Mail mit ihm in Kontakt. Als Dienstleistungsfirma ist der persönliche Kontakt sehr wichtig obwohl sich sowohl der Yachtkauf als auch der Charter-Bereich immer mehr ins Internet verlagert. Der Zeitpunkt an dem die BOOT TULLN stattfindet ist ideal, weil man beim Yacht-Kauf für die nächsten Jahre voraus Interesse weckt und im Charter-Bereich auch „Last Minute“ ansprechen kann.“, Albert Grassl von Trend Travel & Yachting GmbH.

„Die Austrian Boat Show ist für unser Unternehmen sehr wichtig. Sie ist unsere Haus- und Hof-Messe und wir kommen seit Jahren hierher. Wir haben dieses Jahr einen noch größeren Stand als die Jahre zuvor und konnten im Zubehörbereich eine wirklich gute Resonanz beobachten. Die BOOT TULLN ist für uns die einzige Messe in Österreich und wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder ausstellen.“, Daniel Rigal von Alltechnik-Allroundmarin HandelsgesmbH.

„Für Mares und SSI ist es wichtig eine Messe in Österreich zu unterstützen um den Tauchsport hochzuleben und zu zeigen wie groß der Tauchsport ist und, dass man in Österreich gut Tauchen gehen kann. Somit unterstützen wir unsere Händler vor Ort. Ich als Ausbildungszentrum SSI nutze diese Messe um Fachkunden vor Ort zu betreuen. Mein Außendienst der für ein bestimmtes Land zuständig ist findet seine Endkunden als auch seine Geschäftskunden hier gesammelt und zentriert. Die Kombination aus Bootsmesse und Tauchmesse ist sehr schön, da das Publikum sehr gut zusammenpasst.“, Christian Rohde von SSI International GmbH.

Die Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2024 findet von 29. Februar bis 3. März statt.

