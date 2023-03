Universität für angewandte Kunst Wien: Philipp Blom moderiert Dialogues for Tomorrow im AIL

Neue Kooperation mit Bruno Kreisky Forum und Institut für die Wissenschaften vom Menschen startet mit Gespräch mit Nina Khrushcheva

Wien (OTS) - Der Historiker, Journalist und Autor Philipp Blom wird im Angewandte Interdisciplinary Lab (AIL) die Gesprächsreihe Dialogues for Tomorrow fortführen und moderieren. Dialogues for Tomorrow wurde im Sommer 2020 durch Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, – vorerst digital – gestartet und ab Herbst 2022 in Präsenz im AIL fortgeführt. In dieser Diskussionsreihe wurden und werden regelmäßig Künstler:innen und Expert:innen eingeladen, um sich Themen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Kultur, Technologie und Politik zu widmen. Auch das Publikum diskutierte bei diesen interdisziplinären Dialogen mit. Das Programm in dieser Gesprächsreihe wird nun ausgeweitet und in Kooperation mit dem Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog (BKF) und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) fortgesetzt: Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen diskutieren über zukünftige Herausforderungen, vom Klimawandel über Demokratien in der Krise bis hin zu aktuellen Kriegen und gesellschaftlichen Kontroversen.

Am 15. März 2023 wird Philipp Blom mit Nina Khrushcheva über eine Gesellschaft im Umbruch und ihre Zukunft im Kontext ihrer historischen und politischen Entwicklung sowie der internationalen Sicherheit sprechen. Nina Khrushcheva lebte im vergangenen Jahr zwischen Moskau und New York und beobachtete von innen heraus.: Wie entwickelt sich die russische Gesellschaft im Schatten von Krieg und politischer Unterdrückung? Wie sicher ist Putins Macht und gibt es neben der Kreml-Elite und den Oligarchen auch oppositionelle Akteur:innen und Strukturen? Ist ein Machtwechsel in Russland eine plausible Perspektive, und wie wird Russland nach dem Krieg und nach Putin aussehen? Diese und weitere Fragen werden gemeinsam erörtert im Angewandte Interdisciplinary Lab (AIL), Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien am Mittwoch, 15.3.2023 um 19 Uhr.

Philipp Blom wurde 1970 in Hamburg geboren. Nach Oxford, London und Paris lebt und arbeitet er heute in Wien. Seine historischen Werke, Essays und Romane wurden in 16 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter ein Stipendium am Getty Research Institute in Los Angeles und der Deutsche Sachbuchpreis. Blom ist erfolgreicher Radiojournalist und Redner.

Im Mai 2023 wird Nathalie Tocci zur Diskussion im Angewandte Interdisciplinary Lab (AIL) erwartet. Sie ist Direktorin des italienischen Think Tanks IAI (Istituto Affari Internazionali), Europe’s Future Fellow des IWM und häufige Konferenzteilnehmerin des BKF.

Nina Khrushcheva lehrt als Professorin im Julien J. Studley Graduate Program of International Affairs an der New School in New York. Als Autorin arbeitet sie für Project Syndicate : Associates of Newspaper Around the World. Ihre Artikel erschienen in Foreign Policy, The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times und anderen Publikationen. Für MSNBC, CNN, BBC und weitere internationale Medien verfasste Khrushcheva zahlreiche Kommentare zur russischen Politik. Die Urenkelin von Nikita Khrushchev ist Co-Autorin von In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones. St. Martin’s Press, 2019 und arbeitet derzeit an einer Biografie ihres Urgroßvaters.

