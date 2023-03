Josef Taucher: SPÖ-Klub begeht Arbeitstagung zu aktuellen Themen

Nach drei Jahren virtueller Tagungen treffen sich SPÖ-Delegierte erstmals wieder persönlich. Arbeit, Teuerung und Energie stehen im Fokus.

Wien (OTS/SPW-K) - Die traditionelle Tagung des SPÖ-Rathausklubs findet erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder im persönlichen Rahmen statt.

"Das persönliche Arbeitstreffen ist diesmal ganz besonders wichtig, weil es viele aktuelle Themen gibt, die sich in einem direkten Austausch am besten besprechen lassen. Die Wiener:innen machen sich große Gedanken, wie sie ihr Leben bestmöglich meistern. Das betrifft besonders die österreichweite sehr starke Teuerung. Die Inflation liegt hierzulande über dem EU-Schnitt und ist beispielsweise nahezu doppelt so hoch wie im sozialdemokratisch regierten Spanien. Der Kampf gegen die Teuerung und weitere aktuelle Themen unserer Zeit, wie Maßnahmen für den Klimaschutz und Perspektiven für eine nachhaltige Energieversorgung, sind Schwerpunkte, die wir bei der Klubtagung anpacken werden. Ziel ist es, konkrete Lösungen zu präsentieren", sagt Josef Taucher, Klubvorsitzender des SPÖ-Rathausklubs und Gastgeber der Arbeitstagung. Und weiter: "Diese übergeordneten Themen betreffen alle Bereiche des Lebens und alle Ressorts. Daher wird diese Arbeitstagung richtungsweisend."

Zwtl.: Gemeinsame Arbeit an der Zukunft

Zur Arbeitstagung sind hochrangige Vertreter:innen der SPÖ in Frauenkirchen im Burgenland eingeladen. Als Spitzenvertreter:innen werden auf Einladung des SPÖ-Wien-Klubvorsitzenden Josef Taucher, die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der Bürgermeister von Frauenkirchen Hannes Schmid, alle SPÖ-Stadträt:innen der Wiener Regierung sowie die SPÖ Mandatar:innen vertreten sein.

"Unser Ziel ist es, Antworten und Lösungen auf die brennenden Themen unserer Zeit zu finden. Daraus wollen wir konkrete Maßnahmen ableiten. Zusätzlich haben wir eine Studie zum Thema Arbeit in Auftrag gegeben, deren zentrale Ergebnisse präsentiert werden", so Taucher über die Ziele der Tagung.

Zwtl.: Lange Tradition, Tagung im Burgenland abzuhalten

"Wir haben eine lange Tradition, im Burgenland zu tagen. Vor uns stehen zwei intensive Arbeitstage in Frauenkirchen, die richtungsweisend für die Wiener:innen und für diese Stadt sein werden. Wir werden, wie bereits in der Vergangenheit, Projekte, Ideen und Visionen erarbeiten, um die Herausforderungen zu meistern und Wien als Stadt und prosperierenden Wirtschafts- und Arbeitsstandort weiter voranzutreiben. Dafür drehen wir an den großen Schrauben. Darauf freue ich mich als Klubvorsitzender“, so Taucher abschließend.

