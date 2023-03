Winterpause für den Simmeringer Lorymarkt vorbei

Wien (OTS) - Kommenden Freitag, den 10. März öffnet der Simmeringer Lorymarkt nach der Winterpause wieder seine Pforten. Die Kund*innen erwartet am „Markt auf Probe“ wieder jeden Freitag ein buntes kulinarisches Angebot.

Für beste Stimmung wird am Eröffnungstag ab 13 Uhr Patricia Hill mit bekannten Hits der 80er bis heute sorgen. Die beliebten Marktsackerln vom Marktamt und eine Tombola mit frischesten Marktschmankerln gibt es ebenso für die erste Frühlingskundschaft.

Die neuerliche Testphase als „Markt auf Probe“ an der Geiselbergstraße/Lorystraße/Gottschalkgasse startet mit einigen Neuerungen. „Ich freue mich, dass die zahlreichen Märkte auf Probe so gut angenommen werden und wünsche auch dem Lorymarkt in Simmering nun nach der Winterpause einen erfolgreichen Neustart. Danke an all die engagierten Standlerinnen und Standler auf allen Wiener Märkten, die uns das ganze Jahr über mit frischem Gemüse, Obst und sonstigen Köstlichkeiten versorgen“, so die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Geänderte Öffnungszeiten und breiteres Angebot am Lorymarkt

Im Unterschied zum Herbst hat der Markt ab 10. März 2023 jeden Freitag von 10.00 – 16.00 Uhr geöffnet. Auch das Sortiment auf den Ständen hat sich etwas geändert. So wurden neue Anbieter neben den schon bekannten Standlern aufgenommen, um das vielfältige Warenangebot noch mehr zu erweitern:

Guat & Gnua – Produkte aus Südtirol

Imkerei im Nu – Honig vom Neusiedlersee

Fa. Cutz – Cookies (Eis) und Kaffee

Genussmanufaktur Bruckner – Nudeln

Akifov´s Käsespezialitäten

Fleischerei Rameder

Ferdinand Obst und Gemüse

Blumen Mario

Gärtnerei Müllner

„Wir haben während der Winterpause einige kleine Veränderungen vorgenommen und sind guter Dinge, dass diese von der Kundschaft auch angenommen werden“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

„Märkte auf Probe“ in etlichen Bezirken

Dem Wunsch der Bevölkerung zur Folge, mehr Märkte in Wien zu etablieren, laufen gerade Versuchsprojekte in mehreren Bezirken. Der Lorymarkt in Simmering, der Alszeilenmarkt im 17. Bezirk, der Neubaumarkt im 7. Bezirk, der Servitenmarkt im 9. Bezirk und der Matznermarkt im 14. Bezirk sind die derzeitigen Märkte auf Probe in Wien. Ebenso wie auf den fixen Märkten werden Marktkund*innen mit großem Engagement und reichhaltigem Qualitätsangebot von den Marktunternehmen bestens beraten und bedient.

Simmeringer Markt

Der Simmeringer Markt, eröffnet 1874 am Enkplatz vom damaligen Bürgermeister Lorenz Gey, übersiedelte im Jahre 1924 auf den Platz an der Geiselbergstraße/Ecke Lorystraße, wo er bis zu seiner Schließung 2009 angesiedelt war. Das Gebäude des Marktamtes (heute Kinderbücherei des Bildungszentrums Simmering) und die WC-Anlage stammen noch aus dieser Gründungszeit.

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart freut sich auf den Neustart am Freitag: „War der Lorymarkt schon im Herbst eine Erfolgsgeschichte, bin ich überzeugt davon, dass das neue Angebot bei den Simmeringerinnen und Simmeringern noch besser ankommen wird“.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at