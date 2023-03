Frauenförderung durch Mikrokredite – Menschen für Menschen zum Weltfrauentag

Über 30.500 Mikrokredite wurden bisher durch die Hilfsorganisation Menschen für Menschen an Frauen in Äthiopien vergeben – eine Investition in die Zukunft

Wien/Addis Abeba (OTS) - Frauen sind in Äthiopien besonders stark von Armut betroffen. Gerade verwitwete oder geschiedene Frauen, die kaum Land besitzen, haben oft keine Möglichkeit, ein ausreichendes Einkommen zu erlangen, um ihre Kinder zu versorgen oder in ihre Bildung zu investieren. Die Organisation Menschen für Menschen vergibt deshalb Mikrokredite, um Frauen die Möglichkeit zu geben, ein eigenes Geschäft zu starten und ein selbstständiges Einkommen zu erwirtschaften.

Frauen erhalten eine Stimme

„Für die Entwicklung in einer Region ist es wichtig, dass Frauen am wirtschaftlichen Leben teilnehmen können“, so Alexandra Bigl, Vorstand von Menschen für Menschen in Österreich. „ Mit einem Mikrokredit haben die Frauen in unseren Projektregionen oft erstmals die Chance, eigenständig zum Familieneinkommen beizutragen. Dadurch verändert sich nicht nur die wirtschaftliche Lage der Frauen, sondern auch ihre soziale Stellung innerhalb der Gemeinde. Frauen nehmen aktiv am Wirtschaftsleben teil und haben Gestaltungsspielraum. Dadurch können sie für ihre Anliegen eintreten und werden dabei von den Gemeindemitgliedern wahrgenommen. Dies beeinflusst die Entwicklung in den Regionen positiv.“

Positive Wirkung bestätigt

Welche weitreichenden Auswirkungen das Mikrokreditprogramm von Menschen für Menschen hat, wurde von Forscher:innen des NPO-Kompetenzzentrums der Wirtschaftsuniversität Wien in der abgeschlossenen Projektregion Derra untersucht. Mit dem Ergebnis, dass sich „vor allem die Lebensumstände der Teilnehmerinnen und deren Familien wesentlich verändert haben.“ Im Detail streicht die Wirkungsanalyse hervor, dass sich Einkommen, Selbstbewusstsein und Ansehen der Frauen gesteigert und sich die Ernährungssituation sowie der Zugang zu Bildung für die Kinder verbessert haben. Außerdem tragen die Frauen durch ihre Geschäftsgründungen dazu bei, dass in den entlegenen Regionen Arbeitsplätze entstehen.

Investition in die Zukunft

„Bei Projektbesuchen berichten uns so gut wie alle Frauen, die am Mikrokreditprogramm teilnehmen, dass sie ihr Einkommen in erster Linie in die Ausbildung ihrer Kinder investieren. Eine Investition in einen Mikrokredit ist zugleich die Investition in die nächste Generation. Zusätzlich übernehmen sie eine wichtige Vorbildfunktion für die Mädchen in der Gesellschaft und ebnen ihnen den Weg in eine bessere, gleichberechtigtere Zukunft“, fasst Alexandra Bigl die langfristige Wirkung von Mikrokreditprogrammen zusammen.

Einbindung in umfassenden Ansatz

Menschen für Menschen arbeitet seit über 40 Jahren Hand in Hand mit der Bevölkerung in ländlichen Regionen Äthiopiens an der langfristigen Entwicklung der Gemeinden. Damit die Arbeit Bestand hat, müssen Grundlagen geschaffen werden. So können Frauen beispielsweise Mikrokreditprogramme erst dann wahrnehmen, wenn sie in ihrer täglichen Arbeit entlastet werden. Dies erreicht Menschen für Menschen zum Beispiel durch den Bau von Brunnen und die Vergabe von holzsparenden Öfen. Die Frauen sind dadurch nicht mehr jeden Tag stundenlang damit beschäftigt, mühsam Wasser aus entfernten und ungeschützten Quellen zu holen oder Brennmaterial zu sammeln. So können sie Zeit und Kraft für Weiterbildungs- und Förderprogramme aufbringen.

Mehr Informationen über das Mikrokreditprogramm von Menschen für Menschen und wie Sie es mit Ihrer Spende unterstützen können: www.mfm.at/einkommen

