Toto: Doppeljackpot mit 17.000 Euro wartet

Jackpot weiterhin in den ersten beiden Torwette Rängen

Wien (OTS) - Der Toto Jackpot entwickelte sich am Wochenende zum Doppeljackpot weiter, denn es gab abermals keinen Dreizehner. Damit geht es in der nächsten Runde, der Runde 10A, um rund 17.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer erzielte einen Zwölfer und gewannen jeweils mehr als 1.200 Euro. Alle drei – einer aus Wien, einer aus Salzburg und einer über die Spieleseigte win2day – waren mit Systemscheinen erfolgreich.

Alles bei Alten blieb in der Torwette: Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, wodurch in den ersten beiden Rängen die Jackpots in eine weitere Runde gehen. Der Topf für fünf richtige Ergebnisse wird die 30.000 Euro Marke überschreiten.

Annahmeschluss für die Runde 10A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 9

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 11.490,19 – 17.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 1.224,00 44 Elfer zu je EUR 18,50 327 Zehner zu je EUR 4,90 1.023 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp: 2 2 2 1 1 / 2 X X X 1 2 1 1 1 1 1 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 29.538,72 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.936,70 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 127,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 164.994,66

Torwette-Resultate: 2:+ 2:+ 1:+ 2:1 +:0

