Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um 3,3 Millionen Euro

2 Joker zu je 233.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Dreifachjackpot Nummer drei des Jahres steht bei Lotto „6 aus 45“ auf dem Programm, denn es hat am vergangenen Sonntag erneut keinen Sechser gegeben. Damit warten am Mittwoch rund 3,3 Millionen Euro auf den oder die Tipps mit den „sechs Richtigen“.

Vier Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 34.400 Euro. Allen vier gewinnbringenden Tipps gemeinsam ist, dass die Zahl 14 zum Sechser fehlte. Ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde per Quicktipp in Oberösterreich erzielt, die drei restlichen jeweils über die Spieleseite win2day per Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gewannen hier 60 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Auf drei Quittungen stand am Sonntag die richtige Joker Zahl, auf lediglich zwei war aber auch ein Kreuzerl beim „Ja“. Beide wurden in Oberösterreich gespielt und sind jeweils rund 233.000 Euro wert. Auf dem dritten Wettschein, der in Niederösterreich abgegeben wurde, war das „Nein“ angekreuzt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. März 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.509.936,40 – 3,3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.430,50 130 Fünfer zu je EUR 1.155,70 277 Vierer+ZZ zu je EUR 162,70 5.966 Vierer zu je EUR 41,90 7.122 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 90.741 Dreier zu je EUR 4,90 259.794 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 17 23 32 44 Zusatzzahl 24

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 6.726,80 3.208 Vierer zu je EUR 21,30 54.058 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 7 16 18 34 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. März 2023

2 Joker zu je EUR 232.907,90 9 mal EUR 8.800,00 113 mal EUR 880,00 1.247 mal EUR 88,00 12.778 mal EUR 8,00 130.772 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 8 9 1 8 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at