Drei Millionen sahen nordische Ski-WM in Oberstdorf im ORF

Topwert für das Mixed-Team der Kombinierer

Wien (OTS) - Nach der Alpinen-Ski-WM war auch das Interesse an der Nordischen-WM in Planica groß, zumindest jenes der Fans vor den Bildschirmen: 3,026 Millionen waren während der gesamten WM von 22. Februar bis 5. März 2023 via ORF 1 zumindest einmal kurz dabei (weitester Seherkreis), das entspricht 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Den Topwert erreichten dabei das Mixed-Team der Nordischen Kombinierer am 26. Februar mit im Schnitt 620.000 Reichweite bei 27 Prozent Marktanteil, gefolgt vom Herren-Springen auf der Normalschanze (25. Februar) mit 546.000 Reichweite bei 25 Prozent Marktanteil und den Nordischen Herren-Kombinierern (4. März) mit 477.000 Reichweite bei 29 Prozent Marktanteil.

Auch die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demands auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom) waren beim Publikum erfolgreich: Von 22. Februar bis inkl. 5. März erzielten sie laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) in Österreich insgesamt 524.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 16 Millionen Minuten.

