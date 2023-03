Internationales Kinder- und Jugendbuchfestival nun das ganze Jahr

KiJuBu-Tage für Familien und Schulen

St. Pölten (OTS) - Seit letztem Jahr gibt es das internationale Kinder- und Jugendbuchfestival nicht nur in einer Woche im Spätherbst, sondern dank der KiJuBu-Tage für Familien und Schulen das ganze Jahr. Und während die KiJuBu-Tage in ihr zweites Jahr gehen, feiert das KiJuBu-Festival von 20. bis 26. November seinen 20. Geburtstag. „Seit seinem Beginn ist KiJuBu gediehen und gewachsen und hat sich zu einem prächtig blühenden Geschichtenbaum entwickelt“, so KiJuBu-Intendant Christoph Mauz, der auch betont: „Die KiJuBu-Tage sind ein weiterer, wunderbarer Trieb, der uns und vor allem unserem Publikum noch viel Spaß und Freude und vor allem tolle Geschichten schenken wird“.

Die KiJuBu-Tage für Schulen finden heuer am 29. März, 3. Mai und 27. September statt. Gegen Voranmeldung bieten die KiJuBu-Tage für Schulen jeweils acht Veranstaltungen an einem Vormittag für verschiedenste Altersgruppen zwischen fünf und neunzehn Jahren. Das Angebot ist eine gelungene Mischung aus Natur- oder Geschichtsvermittlungsworkshops und Lesungen. Am literarischen Programm beteiligen sich neben Christoph Mauz auch Michael Hammerschmid, Melanie Laibl, Leonora Leitl, Ulrike Motschiunig, Gabriele Rittig, Lena Raubaum und Rachel van Kooij.

Die KiJuBu-Tage für Familien haben im zweiten Jahr fast schon traditionelle Termine. Der Andersen-Tag am 2. April wird mit einer Traumfänger „Märchenland-Roadshow“ mit anschließender Experimentierstation begangen. Christoph Mauz bringt am 31. Oktober in Kooperation mit dem Blätterwirbel St. Pölten das junge Publikum mit seiner Lesung zum Gruseln, Schlottern und Kichern. Der erste Advent-Sonntag am 3. Dezember stimmt mit Jolanda Richter und Stephan Wolf sowie einer Kreativstation im Anschluss auf Weihnachten ein. Für die KiJuBu-Tage für Familien ist keine Anmeldung erforderlich.

Alle Informationen zu den KiJuBu-Tagen finden sich auf der Website unter www.kijubu.at, auf der Schulklassen die KiJuBu-Tage auch online unter www.kijubu.at/anmeldung oder mit einer E-Mail an info @ kijubu.at buchen können.

Das Internationale Kinder- und Jugendbuchfestival (KiJuBu) in der Kulturstadt St. Pölten bringt jedes Jahr im Herbst rund 6.000 Kinder und Jugendliche mit Literatur und Autorinnen und Autoren auf Tuchfühlung. Über 80 Veranstaltungen von rund 50 Autorinnen und Autoren finden an verschiedenen Standorten in St. Pölten statt. Mit KiJuBu-Digital liefert KiJuBu auch heuer im November wieder bei Bedarf Lesungen ins Klassenzimmer.

