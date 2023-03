Von Frauen gemacht, von Gurkerl gebracht

Wien (OTS) - Wiens größter Online-Supermarkt gurkerl.at unterstützt mit dem Programm „Wir lieben regionale Betriebe” das ganze Jahr über Produzent:innen aus der Region, die sich bei Kriterien wie Qualität, Frische und Nachhaltigkeit den höchsten Standards verschrieben haben. „Unsere Landwirt:innen aus der Region sind für uns nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene Partner:innen, sondern auch auf emotionaler Ebene, so eint uns beispielsweise die absolute Wertschätzung gegenüber unseren Produkten. Das ist für uns ganz entscheidend. Besonders stolz sind wir hier auf unsere Powerfrauen. Aus Überzeugung erschaffen sie einzigartige Produkte, auf die sie zu Recht stolz sind, und stellen sie uns zur Verfügung. Es ist uns eine Ehre, diese echten Emotionen, diese Begeisterung an unsere Kund:innen weiterzugeben – und wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst. Ohne sie gibt es kein gurkerl.at – so einfach ist das. Daher ist es völlig selbstverständlich, dass wir den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass nehmen, unseren Powerfrauen die Bühne zu überlassen” , so Carlos Steidl, Senior Category Manager für Obst und Gemüse bei gurkerl.at, der im Folgenden einige der Partnerinnen vorstellt – Bühne frei!

Petra Altschachl - Altschachl Kräuter

Petra leitet die Gärtnerei Altschachl bereits in sechster Generation. Zusammen mit ihren Eltern werden hier auf modernster Gewächshaus- und Freilandfläche ganzjährig frische Schnittkräuter angebaut. Im Vordergrund steht bei den Altschachl-Kräutern eine weitgehend CO2-neutrale Produktionsweise. Zudem kommt der verwendete Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraft. „In unserer ökologischen Produktion werden die Kräuter täglich in Handarbeit frisch für unsere Kund:innen geerntet und danach sofort verpackt, damit die maximale Frische auf die Teller unserer Kund:innen gelangt” , sagt Petra Altschachl. „Bei Kräutern ist die Frische besonders wichtig. Nach der Ernte ist die Logistik und Kühlkette bis zu den Kund:innen entscheidend für die Qualität und die Aromen der Kräuter. Unsere Kräuter werden nach der Ernte direkt an gurkerl.at geliefert. Dies verschafft uns einen enormen Frischevorsprung. Allgemein finde ich es toll, wie gurkerl.at das ganze Jahr über regionale Produzent:innen unterstützt.”

Petra Fleischhacker - Bio Gärtnerei Fleischhacker

Der Familienbetrieb aus Simmering besteht seit über 100 Jahren und wird von Petra Fleischhacker bereits in vierter Generation bewirtschaftet. Hier werden auf zwei Hektar das ganze Jahr über saisonales Bio-Obst und Gemüse angebaut – ganz ohne synthetische Pestizide und Dünger. Neben der großen bunten Tomatenvielfalt freut sich Petra dieses Jahr besonders auf die neuen ausgefallenen Gurken-Raritäten, beispielsweise asiatische Salatgurke oder Flügelgurke. „Klar, die Arbeit im eigenen Betrieb kann schon sehr anstrengend sein. Aber die Produkte, die wir hier mit Liebe herstellen, erfüllen mich wirklich mit viel Freude und Stolz” , so Petra Fleischhacker. „Die Zusammenarbeit mit gurkerl.at ist immer auf Augenhöhe und freundschaftlich. Wir können gemeinsam und in Ruhe das gewünschte Gemüse planen und es gibt keinen Preisdruck auf uns Produzent:innen.”



Carina Gschaider - Gschaiderei

Moderne Landwirtschaft und eine achtsame Bewirtschaftung im Einklang mit der Natur – seit Carina 2022 die Gschaiderei gegründet hat, liegt der Fokus der Jungbäuerin auf genau diesen Themen. Ihr Interesse an neuen Kulturen brachte Carina auf den Anbau von Öl-Kürbissen. Aus diesen presst Carina Kürbiskernöl und röstet die Kürbiskerne zum leckeren Snack. „Im Sommer erweitern wir unser Angebot massiv. Knoblauch, verschiedene seltene Speise- und Zierkürbisse, BIO-Melanzani und BIO-Zucchini kommen dazu” , so Carina Gschaider. „An der Zusammenarbeit mit gurkerl.at schätze ich besonders die unkomplizierte und direkte Art, es wird immer sofort gemeinsam an einer Lösung gefeilt und die Wertschöpfung der Lebensmittel steht immer im Vordergrund.”

Sabine Schnabel - Sabine’s Spezerei

Sabine's Spezerei entstand ursprünglich aus Leidenschaft zu gutem Essen und der Überzeugung, selbstgemachte Köstlichkeiten aus eigener Hand herzustellen. Der „Ein-Frau-Betrieb“ wurde während des ersten Lockdowns gegründet, um die viele Zeit zu Hause sinnvoll zu nutzen. Seitdem stellt Sabine Delikatessen aus hochwertigen und möglichst regionalen sowie Bio-Produkten her, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Ihre Köstlichkeiten werden frisch von Hand in kleinen Mengen produziert. „Ich bin selbst überzeugte Genießerin. Das allein treibt mich an, Spezialitäten zu kreieren, die meinen Kund:innen hoffentlich genauso gut schmecken und so viel Freude bereiten wie mir” , erklärt Sabine Schnabel. „Es freut uns, mit einem kleinen Teil unseres Sortiments bei gurkerl.at dabei sein zu dürfen. Ohne gurkerl.at wäre es wirklich schwer für kleine Betriebe wie Sabine’s Spezerei, Vertriebswege zu finden, die für beide Seiten gewinnbringend sind.”

Silvia Heinrich - Weingut Silvia Heinrich

Die mehrfach preisgekrönte Winzerin Silvia Heinrich ist Österreichs erfolgreichste Rotwein-Weinbäuerin. Silvia liebt und lebt für ihre Rotweine – eine Leidenschaft, die sich im Glas bemerkbar macht. Eine ganz besondere Rolle am Weingut Heinrich spielt die naturnahe Produktion mit Verzicht auf Pestizide, Insektizide, Herbizide und Glyphosat. Zudem werden die Weingärten ganzjährig begrünt und bieten Nützlingen einen wertvollen Lebensraum. „Weinbau ist für mich kein Beruf, sondern mein Leben, meine Berufung. Unsere ältesten Reben sind über 75 Jahre alt, noch von meinen Großeltern im Hochzeitsjahr gepflanzt. Sie machen den besten Wein – auch in der kleinsten Menge” , erklärt Silvia Heinrich. „Mir taugt die Zusammenarbeit mit gurkerl.at. Alles läuft sehr unbürokratisch ab und der Service, der den Kund:innen geboten wird, ist toll. Es freut mich, dass wir mit unserer exklusiven Sonderedition für gurkerl.at gleich Gold bei awc vienna gewonnen haben.”

Die effiziente Lieferkette bei gurkerl.at ist der Schlüssel zum Erfolg bei regionalen Lieferant:innen. gurkerl.at verzichtet komplett auf Zwischenhändler:innen und Verteilungszentren – die Waren kommen direkt vom Hof ins Logistikzentrum im 23. Bezirk. Dies ermöglicht es gurkerl.at, Produkte von regionalen Landwirt:innen zu fairen Preisen anzubieten – vom Feld auf den Teller. Weitere Informationen zu den Powerfrauen von gurkerl.at unter www.gurkerl.at/thema/weltfrauentag.

