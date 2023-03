Tag der Wiener Bezirksmuseen: Bildung in Wien

Sonntag, 12. März 2023, von 10 bis 16 Uhr

Wien (OTS/RK) - „Bildung in Wien“ lautet das Motto des diesjährigen Tags der Wiener Bezirksmuseen am Sonntag, den 12. März 2023. Die verschiedenen Standorte widmen sich mit individuellen Zugängen dem gemeinsamen Thema. Besucher*innen erwarten bei freiem Eintritt spannende Ausstellungen und ein informatives sowie humorvolles Rahmenprogramm.

Die Bildungseinrichtungen der Stadt sind prägende Stationen von frühester Kindheit an bis ins Erwachsenenleben, sie sind Orte des Lernens und des sozialen Austauschs. Ihre Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück und spiegelt gesellschaftspolitische Entwicklungen sowie wandelnde Vorstellungen von Kindererziehung und Unterricht wider. Am vierzehnten Tag der Wiener Bezirksmuseen dreht sich alles um das übergreifende Thema „Bildung in Wien“. In den teilnehmenden Bezirksmuseen finden zahlreiche Ausstellungseröffnungen und Programmpunkte von Vorträgen und Führungen bis hin zum „Schul-Memory“ statt. Die neue Sonderausstellung im 8. Bezirk wurde von Schüler*innen selbst gestaltet.

Umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Highlights

Das Bezirksmuseum Leopoldstadt präsentiert um 10.30 Uhr die Ausstellung „Bildung in Wien - Die Geschichte der Schulen und Lehranstalten in Bildern“. Um 14.30 Uhr führt Museumsleiter Georg Friedler durch die aktuelle Jubiläums-Sonderschau „60 Jahre und kein bisschen leise“.

Im Bezirksmuseum Mariahilf sprechen ab 11 Uhr Fred Burda über „Die Bildungssysteme in Wien“ und Elfriede Zahlner „Zur Geschichte der Zentralen Berufsschule“. Im Bezirksmuseum Josefstadt wird um 10.30 Uhr die Ausstellung „Bildung an jeder Ecke. Lernen in der Josefstadt einst und jetzt“ eröffnet, die von Schüler*innen der Handelsakademie der Vienna Business School Hamerlingplatz erarbeitet wurde.

„Die original Wiener Zeitenwandler“ Martin Haidinger und Karl Vocelka geben im Bezirksmuseum Simmering die Doppelconférence „Gemma schaun, ob der Kaiser wirklich tot is“ zum Besten, musikalisch begleitet werden sie dabei von Geigerin Esther-Rebecca Neumann (10.15 und 11 Uhr). Ab 14 Uhr führt Katharina Glaser alias „Stadtfüchsin“ auf einem Streifzug durch das Herderplatz-Grätzel zum Thema „Bildung im Roten Wien“ (Treffpunkt Bezirksmuseum Simmering) und ab 15 Uhr können sich Kinder ab 7 Jahren auf eine „Einhorn-Schatzsuche“ im Bezirksmuseum begeben

Im dreizehnten Bezirk wird die artkicks-Filmproduktion „Große und Kleine Blicke auf Hietzing“ präsentiert (13 und 15 Uhr). Die Sonderausstellung „Bildung in Rudolfsheim-Fünfhaus - einst & jetzt“ wird im fünfzehnten Bezirk mit einem „Schul-Memory“ (12.30 Uhr und 15.30 Uhr) und einem Vortrag über den Wiener Arbeiter-Turnverein (14 Uhr) eröffnet. Im sechzehnten Bezirk ist ab 10.30 Uhr die Schau „Bildungseinrichtungen in Ottakring“ zu sehen, dazu spricht Heinz Jedlicska über „Schulgeschichte Koppstraße“ (14 Uhr)

Das Bezirksmuseum Hernals zeigt in der Ausstellung „Bildung in Hernals“ die Geschichte der Bildungsreinrichtungen im Bezirk – von den Kindergärten bis zur Tanzschule (ab 10.15 Uhr). Der ehemalige „Mister Opernball“ und Schuldirektor Robert Hysek hält einen Vortrag zum Thema „Alles Walzer- Alles Schule“, Peter Havlicek und Robert Kolar sorgen für die musikalische Unterhaltung. Die literarisch-musikalische Lesung „Schulnote:Vergnügend!" von Rudi Hausmann und Ingrid Oberkanins ist in zwei Standorten zu sehen - um 10.30 Uhr im Bezirksmuseum Liesing und um 14 Uhr im Bezirksmuseum Brigittenau.

Begleitpublikation „Bildung in Wien. Die Geschichte der Schulen und Lehranstalten in Bildern“

Im Bezirksmuseum Meidling präsentiert der Historiker und Kustos Hans Werner Bousska um 10.30 Uhr die Begleitpublikation mit rund 160 historischen Fotografien und Ansichtskarten, die zu einer Reise in die Geschichte des vielfältigen Wiener Schulwesens einladen. Erhältlich in den Bezirksmuseen und im Buchhandel (€ 24,99, Sutton Verlag).

Zum Tag der Wiener Bezirksmuseen

Seit 2007 gibt es jeweils im März den Tag der Wiener Bezirksmuseen, an dem in allen teilnehmenden Standorten ein stadtgeschichtliches Thema aus der Perspektive des jeweiligen Bezirks präsentiert wird. Vorgeschlagen wird das Jahresthema vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen. Nach früheren Themen wie „Zu Gast in Wien“ und „Kino, Theater und Varieté“ und einer zweijährigen coronabedingten Pause fand die Veranstaltung zuletzt 2022 unter dem Motto „Medizin in Wien“ statt.

Detailliertes Programm online

Das detaillierte Programm zum Tag der Wiener Bezirksmuseen in allen teilnehmenden Bezirksmuseen finden Sie unter: www.bezirksmuseum.at/de/veranstaltungskalender



Eintritt frei!



