SPEISER Karosserie- und Lackiercenter ist Ford Qualified Vehicle Modifier (QVM) - Partner (FOTO)

Wien (ots) - Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen SPEISER Karosserie- und Lackiercenter in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten blickt bereits auf 75 Jahre Erfahrung zurück und steht seit Anbeginn für handwerkliches Können, Erfahrung und Innovation im LKW-Fahrzeugbau.

In der Firmenphilosophie der SPEISER Karosserie- und Lackiercenters steht das Miteinander im Team und mit den Kund*innen stets im Vordergrund. Dieser Bogen spannt sich von der Einbindung des Kunden, was die individuellen Wünsche und Anforderungen betrifft, bis zur Ausführung und Fertigstellung des LKW-Neuaufbaus.

Im Produktionsspektrum für Ford-Nutzfahrzeuge finden sich bei der Firma SPEISER Vollaluminium-Pritschen- und Planen-Aufbauten sowie Kofferaufbauten für Trockensortiment und Kühlfahrzeuge vom Frischedienst- bis zum Tiefkühlbereich. In Zusammenarbeit mit dem Ford-QVM-Partner Sortimo entstehen zudem diverse Laderauminneneinrichtungen für Kastenwägen, die von unterschiedlichen Handwerksbetrieben benötigt werden. Einzelne Handwerksbranchen setzen zudem auf belastbare Ladebordwände und einzelne Sonderlösungen, um die deren Arbeitsabläufe einfach und bequem gestalten zu können.

Die Firma SPEISER sieht sich als QVM-Partner und damit als zertifizierter Aufbaupartner in der Verpflichtung, einen hohen Qualitätsstandard zu wahren und neue Aufgaben mit dem entsprechenden Fachwissen und bestem Know-how zu erfüllen. Gleichzeitig freut es sie, ein zuverlässiger und kompetenter Partner der großen Ford-Familie zu sein.

Ing. Robert Schreiner (Technik, Vertrieb, Außendienst in der Firma SPEISER): "Wir setzen uns mit den Wünschen und den Anforderungen unserer Kunden detailliert auseinander. Als echter Fahrzeug-Aufbauer finden wir für alle Kund*innen die passenden Lösungen: Am Ende jedes Um-, Aus- oder Aufbaus steht ein maßgeschneidertes Fahrzeug, das sie beim wirtschaftlichen und effizienten Arbeiten unterstützt. Dabei achten wir sehr stark darauf, unseren Kund*innen nur Aufbauten zu verkaufen, die in Bezug auf Belastbarkeit, Gewicht und Dauerhaltbarkeit überzeugen."

INFO : www.speiser.at.

Weiteres, umfangreiches Bildmaterial gerne auf Anfrage

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com