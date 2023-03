Epische Quests und großes Kino: Cineplexx Spiele- & Kinotour zum Dungeons & Dragons Filmstart

Das größte Rollenspiel (der Welt) erobert die große Leinwand

Wien (OTS) - Elfen, Zwerge, Menschen und Orks aufgepasst: Cineplexx feiert gemeinsam mit dem Spieleverlag Wizards of the Coast mit einer österreichweiten Spiel- und Kinotour die Premiere von „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“. Ein magisches Abenteuer wartet im März auf die Besucher:innen, jedoch nicht nur im Kinosaal – wer sich der Herausforderung stellt und vor Ort epische Quests bewältigt, kann zusätzlich tolle Preise abstauben.

Eintauchen in Fantasy-Welten, in verschiedene Charaktere schlüpfen, Rätsel lösen – das beliebte Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons ist ab 30. März 2023 in den Kinos zu sehen. Basierend auf dem Fantasy-Rollenspiel begibt sich eine Gruppe von Abenteuer:innen auf einen epischen Raubzug, um ein verlorenes Relikt zu stehlen. Cineplexx und der Spieleverlag Wizards of the Coast ermöglicht für alle Fans bereits im Vorfeld ein besonderes Erlebnis: Zwischen dem 16. und 25. März gibt es an sechs Terminen quer durch Österreich die Möglichkeit, Dungeons & Dragons direkt vor Ort im Kino zu spielen.

„Wir freuen uns sehr darauf, an diesem besonderen Erlebnis für neue und erfahrenere Spieler:innen mitzuwirken. Jetzt ist der beste Zeitpunkt gekommen, um in die fantastischen Abenteuer von Dungeons & Dragons einzutauchen: vom Würfel auf dem Tisch bis hin zur großen Leinwand“, so Sabrina Keßler, D&D Brand Manager DACH.

Kino, Spiel & Spaß für Fantasyfans

So beginnt das Abenteuer mit Cineplexx: Bei der großen Spiel- und Kinotour haben Held:innen die Möglichkeit, in den Cineplexx Kinos an Demo-Spielen teilzunehmen und tolle Goodies und Kino-Gutscheine für „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ zu gewinnen. Wizards of the Coast laden Spieler:innen ein, direkt im Kino die ersten Schritte ins Abenteuer zu wagen. Als krönender Abschluss der Kinotour findet am 25. März an ausgewählten Cineplexx Standorten eine exklusive Preview von „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ statt.

„Wir rufen die Spiel- und Kinotour ins Leben, weil wir uns keine bessere und unterhaltsamere Einstimmung auf den Film vorstellen können – und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Dass wir in den teilnehmenden Cineplexx Kinos eine exklusive Preview von ‚Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben‘ zeigen werden, ist ein großartiges Highlight zum Tour-Abschluss“, so Florian Vorraber, Head of Marketing & Sales bei Cineplexx.

Über Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Ein charmanter Dieb versucht zusammen mit einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere ein verlorenes Relikt zu stehlen. Doch als sie sich mit den falschen Mächten anlegen, sehen sich die Abenteurer einer tödlichen Bedrohung gegenüber. "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" bringt die vielfältige, fantastische Welt und den spielerischen Geist des legendären Rollenspiels Dungeons & Dragons in einem umwerfend komischen und actiongeladenen Abenteuer auf die große Leinwand.

Termine & Standorte:

16.03., 16:00 bis 20:00 Uhr: Cineplexx Linz

17.03., 16:00 bis 20:00 Uhr: Cineplexx Graz

18.03., 16:00 bis 20:00 Uhr: Cineplexx Salzburg Airport

23.03., 16:00 bis 20:00 Uhr: Cineplexx Wiener Neustadt

24.03., 16:00 bis 20:00 Uhr: Cineplexx Donau Zentrum

25.03., 16:00 bis 20.00 Uhr: Cineplexx Millennium City





