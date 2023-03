FPÖ – Nepp: Wohnbaustadträtin Gaal und Bürgermeister Ludwig scheren sich nicht um die Wiener

Mietanhebung im Wiener Wohnbau muss umgehend ausgesetzt werden

Wien (OTS) - Laut einem Interview mit der Kronenzeitung will die Wiener(!) Wohnbaustadträtin Gaal keine Benachteiligung für Mieter im gesamten Bundesgebiet, weshalb sie in Wien keinen Mietpreisdeckel im ihr zugehörigen Gemeindebau einführen will und wird. „Allein für diese Aussage gehört die SPÖ-Stadträtin Gaal sofort ihres Amtes enthoben“, fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. „Immer da, wo die Wiener SPÖ die Möglichkeit sieht, den Bürgern Geld aus der Tasche zu ziehen, macht sie es. Da wo sie entlasten könnte, wird die Verantwortung auf den Bund geschoben. Das ist asozial und unredlich! Tausende Bürger wissen bald nicht mehr, wie sie sich die Mieten leisten sollen, die Stadträtin schwärmt aber vom Bau weiterer ‚günstiger‘ Wohnungen. Das ist ein Treppenwitz und zeigt einmal mehr den Unwillen und die Unfähigkeit der Wiener SPÖ, tatsächlich im Sinn der Bürger zu agieren. Eine Wiener Mietpreisstopp muss umgehend eingeführt werden.“

Nepp ist sich sicher: „Die Brot-und-Spiele-Politik der Stadtroten wird sich spätestens bei der nächsten Wahl rächen. Denn die Wienerinnen und Wiener werden nicht vergessen, wer für die unfaire Rekordteuerung verantwortlich ist – nämlich Bürgermeister Ludwig samt seinen Genossen.“

